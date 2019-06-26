Компания Пинчука заявила о росте цен на электричество после запуска нового рынка

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Металлургическая компания “Интерпайп” украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.
Об этом заявили в пресс-службе компании.
В “Интерпайп” объясняют, что конечная цена на электроэнергию выросла в частности из-за дополнительных расходов на ее поставку и передачу государственной компанией Укрэнерго.
На эти цели промышленность тратит около 35 копеек за киловатт час. Ранее поставки и доставка электричества входили в конечный тариф за электричество.
В то же время сама электроэнергия стоит 1,58 гривны за киловатт-час.
“Таким образом, расходы промышленных потребителей на электроэнергию выросли на 22% с учетом тарифа на передачу, и полная цена электроэнергии составила 1,93 гривны за киловатт-час”, – заявили в компании.
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