В ограблении инкассаторов Приватбанка замешан сотрудник СБУ

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Военная прокуратура Харьковского гарнизона завершила досудебное расследование по делу в отношении пяти участников вооруженной банды, которые на протяжении последних пяти лет совершали разбойные нападения, а также заказные убийства на территории Харьковской и Киевской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2016 годов члены вооруженной банды, в состав которой также входил сотрудник одного из территориальных органов СБУ, совершили серию разбойных нападений на инкассаторские автомобили Приватбанка и завладели денежными средствами на сумму более 10 млн грн», — рассказали в прокуратуре.
Также выяснилось, что три человека из числа банды в марте 2019 года путем закладки и подрыва самостоятельно изготовленного взрывного устройства в подъезде одного из жилых домов в городе Киев планировали за денежное вознаграждение убить главного врача столичной больницы.
В ходе проведения обысков в помещениях, которыми пользовались члены банды в Киеве и Харьковской области, правоохранители изъяли около 10 тыс. боевых патронов, 2 кг взрывчатых веществ (пластида), более 20 гранат Ф-1 и десятки единиц оружия.
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