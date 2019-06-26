Реструктуризация Deutsche Bank приведет к потере 5 млрд евро

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По итогам этого года крупнейший банк Германии – Deutsche Bank AG – может зафиксировать чистый убыток в связи с планируемой реорганизацией инвестиционно-банковского бизнеса.
Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, готовящееся руководством банка радикальное сокращение этих операций обойдется ему в 5 млрд евро.
План, который будет представлен на рассмотрение набсовета Deutsche Bank в это воскресенье, предусматривает сокращение порядка 20 тыс. рабочих мест и создание банка “плохих” активов, которому могут быть переданы активы на сумму более 50 млрд евро.
Расходы на реструктуризацию, по словам одного из источников, могут составить от 3 млрд евро до 5 млрд евро, в связи с чем Deutsche Bank опять окажется убыточным.
Аналитики в среднем ожидали, что банк зафиксирует прибыль чуть ниже 1 млрд евро в текущем году.
Deutsche Bank фиксировал убытки по итогам трех из последних четырех лет, и главный исполнительный директор Кристиан Севинг, возглавивший банк чуть более года назад, пытается найти решение, которое позволит вернуть банк на прибыльный уровень.
Его план предполагает сокращение очень волатильных инвестиционно-банковских и торговых операций, а также фокусировку на более стабильных направлениях бизнеса, в том числе розничных банковских услугах и управлении активами.
План Севинга предусматривает сокращение ежегодных расходов Deutsche Bank примерно на 4 млрд евро к 2022 году – это существенно выше действующего в настоящее время целевого показателя в 1 млрд евро.
При этом Deutsche Bank не планирует привлекать новый капитал для проведения реструктуризации, отмечают источники. Размещение новых акций размыло бы доли существующих акционеров, а банк хотел бы избежать этого, учитывая, что стоимость его акций резко упала.
В результате Deutsche Bank будет вынужден использовать имеющийся капитал, что приведет к снижению показателя достаточности обыкновенного капитала первого уровня (Tier 1) ниже текущего целевого уровня, составляющего 13%.
По словам одного из источников, банк установит цель по этому показателю на уровне 12,5%, хотя в реальности показатель будет выше, даже с учетом расходов на реструктуризацию. Снижение показателя достаточности капитала на 1 процентный пункт позволит разблокировать капитал в размере 3,5 млрд евро, отмечает источник.
На конец первого квартала показатель достаточности обыкновенного капитала Deutsche Bank составлял 13,7%. Снижение целевого показателя достаточности капитала до 12,5% устроит как Европейский центральный банк, так и других регуляторов, поскольку останется выше регулятивного минимума, отмечают источники.
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