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"Нафтогаз" сообщил, каким городам из-за долгов грозит отключение от теплоснабжения в следующем сезоне

"Нафтогаз" сообщил, каким городам из-за долгов грозит отключение от теплоснабжения в следующем сезоне

Неуплата ЧП “Гарант Энерго М” долгов за полученный от НАК “Нафтогаз Украины” природный газ ставит под угрозу стабильное теплоснабжение городов Новый Раздел и Новояворовск в следующем отопительном сезоне, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу “Нафтогаза”.

По оперативным данным, общая задолженность “Гарант Энерго М” перед Нафтогазом сейчас составляет 313,0 млн грн. Компания постоянно грубо нарушает требования законодательства относительно расчетов за газ, полученный на условиях ПСО.

“Гарант Энерго М” эксплуатирует имущественные комплексы ООО “Энергия-Новый Раздел” и ООО “Энергия-Новояворовск” на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

“Следовательно, Нафтогаз обратился к правительству, АРМА, Минэнергоугля, Минрегиона и Львовской облгосадминистрации с предложением принять общие неотложные меры для обеспечения расчетов „Гарант Энерго М“ для обеспечения своих обязательств по заключенным с Нафтогазом договорами. От этого напрямую зависит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений городов Новый Раздел и Новояворовск следующей зимой”, — указано в сообщении.

“Несмотря на предыдущие неоднократные обращения Нафтогаза, пока ситуация, к сожалению, остается неизменной. Нафтогаз надеется, что власти обратят внимание на ситуацию с долгами „Гарант Энерго М“, чтобы отопительный сезон в Новом Роздоле и Новояворовске стартовал по графику”, – добавили в пресс-службе.

По материалам УНН
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