Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,431 млн и 26,957 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 28), Максимальный курс продажи доллара 26,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,92-25,94 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму более 58,388 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,9300 – 3 400
25,9400 – 20 000
25,9400 – 30 000
25,9400 – 30 000
25,9400 – 30 000
25,9400 – 30 000
25,9400 – 22 222
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0232 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9483 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ знают, как увеличить рост ВВП УкраиныВчера, 14:03 - 1370 6
Кличко объяснил, почему может затянуться строительство Шулявского мостаВчера, 11:48 - 1289 5
НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев3 ч. назад - 258 4
В аэропорту Жуляны изменились условия парковкиВчера, 16:45 - 1689 4
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановкеВчера, 12:45 - 10697 4
Когда штраф за ГБО в авто незаконенВчера, 21:01 - 17698
📌 Кредитные карты с кэшбэком: сравниваем лидеровВчера, 16:16 - 6958
Xiaomi представила новую линейку смартфонов (фото)Вчера, 18:30 - 4262
Межбанк: курс падает, что обваливает рынокВчера, 18:20 - 3128 1
От Коломойского потребовали 200 млн грн моральной компенсацииВчера, 15:49 - 2211
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии3 ч. назад - 397
Создана бактерия, перерабатывающая пластикВчера, 10:20 - 690 2
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 598
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4792 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4324