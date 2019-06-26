По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,431 млн и 26,957 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 28), Максимальный курс продажи доллара 26,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,92-25,94 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму более 58,388 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,9000 – 55 55526,0000 – 2 22225,9500 – 12 00025,9400 – 25 00025,9300 – 17 77725,9200 – 10 00025,9100 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9300 – 3 400

25,9400 – 20 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 22 222

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0232 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9483 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.