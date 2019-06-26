Государство в смартфоне: бизнес предложил свое видение концепции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Процесс перевода государства в смартфон стоит разделить на две составляющие – услуги (в том числе, выдача документов и справок) и реестры/открытые данные.
Такое видение предоставляет Бизнес Ассоциация Украины.
“Ассоциация всегда выступала за уменьшение любых прямых контактов бизнеса с государственными служащими с целью снижения уровня коррупции, детенизации экономики, упрощения процессов согласований и получения различных документов, справок и т.д.”, – отметили в Ассоциации.
Как напомнили в ЕБА, сейчас в электронном виде предоставляется уже 125 услуг.
“Однако, большинство из них, к сожалению, не работает на 100% в онлайне, а система идентификации остается неудобной для гражданина и бизнеса”, – добавили в ЕБА.
По мнению бизнеса, уже сейчас в электронный формат стоит переводить 13 услуг и 16 реестров.
“Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем бизнес надеется, что все же большинство услуг/информации, предоставляемой государством, будет диджитализовано. А документооборот в органах власти электронизировано, что предоставит возможность онлайн отслеживать любое обращение”, – подчеркнули в Ассоциации.
В контексте услуг, речь идет об:
Кроме того, предлагается:
Чтобы поместить государство в смартфон в контексте взаимодействия с гражданами, Украина уже сделала значительные шаги в этом направлении, но движение стоит продолжать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ знают, как увеличить рост ВВП УкраиныВчера, 14:03 - 1370 6
Кличко объяснил, почему может затянуться строительство Шулявского мостаВчера, 11:48 - 1289 5
НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев3 ч. назад - 258 4
В аэропорту Жуляны изменились условия парковкиВчера, 16:45 - 1689 4
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановкеВчера, 12:45 - 10697 4
Когда штраф за ГБО в авто незаконенВчера, 21:01 - 17698
📌 Кредитные карты с кэшбэком: сравниваем лидеровВчера, 16:16 - 6958
Xiaomi представила новую линейку смартфонов (фото)Вчера, 18:30 - 4262
Межбанк: курс падает, что обваливает рынокВчера, 18:20 - 3128 1
От Коломойского потребовали 200 млн грн моральной компенсацииВчера, 15:49 - 2211
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии3 ч. назад - 429
Создана бактерия, перерабатывающая пластикВчера, 10:20 - 700 2
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 598
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4794 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4327