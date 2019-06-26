Государство в смартфоне: бизнес предложил свое видение концепции

Процесс перевода государства в смартфон стоит разделить на две составляющие – услуги (в том числе, выдача документов и справок) и реестры/открытые данные.

Такое видение предоставляет Бизнес Ассоциация Украины.

“Ассоциация всегда выступала за уменьшение любых прямых контактов бизнеса с государственными служащими с целью снижения уровня коррупции, детенизации экономики, упрощения процессов согласований и получения различных документов, справок и т.д.”, – отметили в Ассоциации.

Как напомнили в ЕБА, сейчас в электронном виде предоставляется уже 125 услуг.

“Однако, большинство из них, к сожалению, не работает на 100% в онлайне, а система идентификации остается неудобной для гражданина и бизнеса”, – добавили в ЕБА.

По мнению бизнеса, уже сейчас в электронный формат стоит переводить 13 услуг и 16 реестров.

“Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем бизнес надеется, что все же большинство услуг/информации, предоставляемой государством, будет диджитализовано. А документооборот в органах власти электронизировано, что предоставит возможность онлайн отслеживать любое обращение”, – подчеркнули в Ассоциации.

В контексте услуг, речь идет об:

инициативе BankID, что позволит украинцам открыть банковский счет со своего смартфона без физического присутствия для идентификации.

внедрении безналичных платежей за админуслуги – системно и по всей стране.

передаче электронной отчетности с использованием цифровой подписи в госорганы.

создании Е-кабинета для таможни (по аналогии с налоговым) для эффективного временного контроля выполнения таможенных формальностей.

онлайн подаче документов в “единое окно” без участия таможенного брокера и таможенной декларации без специальной платной программы.

заказе марок акцизного налога, которое уже давно должно происходить онлайн в Кабинете налогоплательщика, но в реальности компании везут флешку в территориальные отделения ГФС .

внедрении выдачи Е-рецептов для лечения животных, что позволит повысить качество и безопасность продукции (мяса, молока и т.д.).

возможности выдачи потребителям гарантийных талонов на бытовую технику и электронику в электронном виде, по примеру некоторых стран ЕС или США .

полноценном внедрении приложении “Покупай безопасное”, что поможет определить, ввозился ли товар официально в Украину, чтобы понять, адаптирован ли он к требованиям нашего рынка.

создании Е-кабинета заявителей для визуализации всех этапов утверждения проведения клинических испытаний и Е-кабинета для визуализации процесса прохождения растаможивания грузов с исследуемыми лекарственными средствами и вспомогательными материалами.

выполнении требований ФАО для присоединения к системе электронного обращения фитосанитарных сертификатов в Украине.

Кроме того, предлагается:

Создать единую базу данных медицинских изделий на рынке Украины – для борьбы с серым импортом.

Предоставить официальный статус и запустить Реестр клинических исследований лекарственных средств. Создать единственный официальный Реестр лечебно-профилактических учреждений и физических лиц-предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, информации об аккредитации.

Создать реестры пациентов, чтобы иметь актуальную статистику, например о распространенности и количестве заболеваний в Украине и по регионам.

Чтобы поместить государство в смартфон в контексте взаимодействия с гражданами, Украина уже сделала значительные шаги в этом направлении, но движение стоит продолжать.