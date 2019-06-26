Украинских заробитчан в Польше стало больше в пять раз - консул

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно 1,5 млн.
Об этом в интервью Укринформу рассказала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
“Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек”, – сообщила Крыса.
Читайте также: Польша предоставила всем детям право получать 500 злотых в месяц
Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тыс. видов на жительство.
Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3500 консульских действий, а в 2018 году – это количество резко возросло почти до 18 тысяч, то есть в пять раз.
По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях – в Кракове, Гданьске и Люблине. За нынешних полгода в Варшаве совершено уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.
“Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы”, – отметила консул.
Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Вице-премьер назвал условия для ускорения роста экономики УкраиныВчера, 14:03 - 949 30
В Польше хотят вернуть налог на бездетность9 ч. назад - 1414 22
В Нафтогазе сообщили, на сколько затянутся перебои с транзитом газа из РФВчера, 12:45 - 1416 13
АМКУ порекомендовал мобильным операторам большой тройки изменить 4-недельные тарифыВчера, 19:01 - 1100 7
"Нафтогаз": нам нужно готовиться к полному прекращению транзитаВчера, 16:04 - 2109 6
Дорожные знаки могут стать причиной отмены штрафаВчера, 20:01 - 9232 3
Преимущества украинской валюты - Bloomberg7 ч. назад - 6239 4
В ограблении инкассаторов Приватбанка замешан сотрудник СБУВчера, 15:32 - 4670 3
День финансов, 4 июля: владелец Rozetka — банк, 1 и 2 гривны — на утилизацию, туроператорам — жесткие правилаВчера, 18:05 - 3334
Рейтинг самых защищенных от угона машин последних двух месяцев11 ч. назад - 3309
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химииВчера, 10:20 - 1944
Создана бактерия, перерабатывающая пластикПозавчера, 10:20 - 1339 5
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 652
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4992 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4457