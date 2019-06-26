На международной трассе в Украине нанесли разметку пластиком

Пока украинские дороги планируют оборудовать шумовой разметкой, на международной дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка после ремонта нанесли горизонтальную разметку пластиком. Она отличается устойчивостью к погодным условиям и хорошим коэффициентом светоотражения.

Как сообщается на официальной странице “Укравтодора”, работы проведены в районе села Червоное в Винницкой области.

Как уточнила Служба автомобильных дорог в Винницкой области, ранее на участке протяженностью пять километров проводился текущий средний ремонт.

“Завершены работы по устройству основания методом регенерации, устройству выравнивающего и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона”, – отметили дорожники.