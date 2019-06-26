Сколько заработали программы из App Store и Google Play в 2019 году - исследование

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Программы из App Store и Google Play с начала 2019 года совокупно получили 39,7 миллиарда долларов выручки, что на 15,4% больше прошлогоднего показателя (34,4 миллиарда долларов).
Об этом сообщили аналитики сервиса Sensor Tower.
При этом рост доходов этих магазинов приложений замедлился: в 2018 году прирост выручки составил 27,8%.
В 2019 году в App Store потратили 25,5 млрд долл, в Google Play — 14,2 млрд долл.
При этом магазин Apple приносит на 80% больше выручки, но растет медленнее. Его доходность за год поднялась на 13,2% против 19,6% у Google Play.
Аналитики отмечают, что одним из факторов, повлиявших на динамику App Store, стало замедление роста в Китае, а также работа Netflix — одного из ведущих приложений на платформе по выручке.
Стриминговый сервис отключил оформление подписки через приложение, чтобы избежать комиссии Apple. Теперь оплатить подписку можно только на сайте.
В первом полугодии 2019-го Netflix выручил через App Store 339 млн долл и опустился на вторую строчку по этому показателю среди не-игровых проектов.
Лидирует Tinder — приложение для знакомств за первый же год оформило транзакций на 497 млн долл.
На третьем месте Tencent Video — видео-сервис из Китая заработал 278 млн долл.
Что касается загрузки приложений, то, отмечают аналитики, чаще всего скачивают в WhatsApp, Messenger и Facebook. На четвертое место вышел TikTok, который обошел Instagram.
В целом статистика количества скачиваний в App Store незначительно упала, в Google Play – выросла на 16,4%.
Траты на игры в 2019 году выросли, только в первом полугодии текущего года они поднялись на 11,3%. В App Store на игры потратили 17,6 млрд долл, в Google Play — 12 млрд долл. Лидируют Honor of Kings, Fate/Grand Order, Monster Strike, Candy Crush Saga и PUBG Mobile.
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