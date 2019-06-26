Может ли подешеветь газ для украинцев: экономист оценил прогноз Кабмина

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман недавно заявил, что газ для населения может и дальше дешеветь. В частности, премьер-министр пообещал, что в июле “цены на газ будут снижаться еще больше”.

Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук считает, что такой прогноз вполне оправдан, пишет Сегодня.

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“В принципе, еще есть возможность снижать цены на газ. Но пока это все равно происходит в ручном режиме. Потому что еще не до конца решен вопрос перехода полностью на рыночную модель обеспечения газом населения. Сейчас задача состоит в том, чтобы отказаться от ПСО (формулы стоимости газа по спецобязательствам). Избирательная кампания завершается, и пора говорить о переходе к неполитизированной системе. Когда тот же “Нафтогаз” сможет через свои дочерние предприятия поставлять газ населению напрямую, не отдавая этот газ облгазснабам. Таким образом, будет создана ситуация конкуренции. Удобнее всего менять систему летом, когда цена на газ минимальна. Так меньше рисков”, – рассказал Кушнирук.