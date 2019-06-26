Нефедов назвал пять задач, которые хочет реализовать в таможне

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, назвал пять задач, которые предлагает реализовать в таможне.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

При этом Нефедов подчеркнул, что перед ним никто не ставил никаких задач – “ни президент, ни премьер, ни министр финансов, ни МВФ”.

Однако, по словам Нефедова, “таможня – это проблема”, и из нее надо “создать что-то хорошее”.

“Что-то такое, не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, “пиджаками”, “скрутками”, – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что для решения этих проблем нет единого рецепта.

“Надо делать одновременно все”, – добавил он.

И назвал пять основных задач, которые, по его мнению, нужно реализовать:

1. Электронизация.

“Это основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью. И в сфере закупок, и на таможне государство, к сожалению, не может себе позволить качественных высокооплачиваемых служащих”, – отметил он.

2. Кадровая реформа.

“Кадровые изменения в любой организации одинаковы. Нужно понять, кто наши сотрудники, как планируем нанимать новых, как их научить и как потом оценивать, кого повышать, а кого увольнять”, – подчеркнул Нефедов.

3. Таможенная инфраструктура.

“Это не только пресловутые сканеры, о которых стыдно вспоминать, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры”, – пояснил Нефедов.

4. Интеграция в европейское таможенное сообщество.

“Таможня не существует сама по себе. Синхронизация украинского законодательства с европейским – важнейшая задача”, – отметил Нефедов.

5. Обновленный Таможенный кодекс.

“Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать”, – резюмировал Нефедов.