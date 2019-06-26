Нефедов назвал пять задач, которые хочет реализовать в таможне

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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, назвал пять задач, которые предлагает реализовать в таможне.
Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.
При этом Нефедов подчеркнул, что перед ним никто не ставил никаких задач – “ни президент, ни премьер, ни министр финансов, ни МВФ”.
Однако, по словам Нефедова, “таможня – это проблема”, и из нее надо “создать что-то хорошее”.
“Что-то такое, не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, “пиджаками”, “скрутками”, – отметил он.
В то же время он подчеркнул, что для решения этих проблем нет единого рецепта.
“Надо делать одновременно все”, – добавил он.
И назвал пять основных задач, которые, по его мнению, нужно реализовать:
1. Электронизация.
“Это основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью. И в сфере закупок, и на таможне государство, к сожалению, не может себе позволить качественных высокооплачиваемых служащих”, – отметил он.
2. Кадровая реформа.
“Кадровые изменения в любой организации одинаковы. Нужно понять, кто наши сотрудники, как планируем нанимать новых, как их научить и как потом оценивать, кого повышать, а кого увольнять”, – подчеркнул Нефедов.
3. Таможенная инфраструктура.
“Это не только пресловутые сканеры, о которых стыдно вспоминать, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры”, – пояснил Нефедов.
4. Интеграция в европейское таможенное сообщество.
“Таможня не существует сама по себе. Синхронизация украинского законодательства с европейским – важнейшая задача”, – отметил Нефедов.
5. Обновленный Таможенный кодекс.
“Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать”, – резюмировал Нефедов.
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