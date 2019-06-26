Окружной суд Киева признал мобильные отделения "Укрпошты" противоправными

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
3 июля 2019 года Окружной Административный суд Киева по иску ОО “Громадський рух Сергія Коровченка “Оновлення” признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года “Об утверждении Стратегии развития АО “Укрпошта” в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. жителей”.
Об этом сообщил генеральный директор “Укрпошты” Игорь Смелянский.
При этом суд обязал МИУ предпринять действия для возобновления работы стационарных отделений почтовой связи “Укрпошты”.
“Соревнование за звание “самый Барышевский суд Украины” продолжается, – написал Смелянский в соцсети Facebook. – Окружной Административный суд Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпошты. Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у “Укрпошты” в Киеве. Так что, как говорят, больше треша в нашу жизнь. Мы, конечно, этот “разгул” здравого смысла оспорим”.
Напомним, “Укрпошта” рассматривала возможность распространить действие эксперимента по передвижным отделениям на другие области. В частности, по словам Смелянского, мобильные отделения могли бы появиться в Киевской, Винницкой и Полтавской областях. Расширение эксперимента зависит от инвестиционных возможностей. Так, для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
5 причин взять деньги до зарплаты в «ШвидкоГроші»9 ч. назад - 592 11
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 4638 11
В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощности14 ч. назад - 2389 7
В МВФ знают, как увеличить рост ВВП Украины6 ч. назад - 733 3
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке8 ч. назад - 7079 3
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке8 ч. назад - 7079 3
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 4638 11
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий10 ч. назад - 4576 3
Межбанк: на сколько обвалится доллар9 ч. назад - 3386 1
Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евроВчера, 20:26 - 3099 2
Создана бактерия, перерабатывающая пластик10 ч. назад - 389 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 569
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4688 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4239
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23862 30