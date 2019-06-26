Окружной суд Киева признал мобильные отделения "Укрпошты" противоправными

3 июля 2019 года Окружной Административный суд Киева по иску ОО “Громадський рух Сергія Коровченка “Оновлення” признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года “Об утверждении Стратегии развития АО “Укрпошта” в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. жителей”.

Об этом сообщил генеральный директор “Укрпошты” Игорь Смелянский.

При этом суд обязал МИУ предпринять действия для возобновления работы стационарных отделений почтовой связи “Укрпошты”.

“Соревнование за звание “самый Барышевский суд Украины” продолжается, – написал Смелянский в соцсети Facebook. – Окружной Административный суд Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпошты. Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у “Укрпошты” в Киеве. Так что, как говорят, больше треша в нашу жизнь. Мы, конечно, этот “разгул” здравого смысла оспорим”.

Напомним, “Укрпошта” рассматривала возможность распространить действие эксперимента по передвижным отделениям на другие области. В частности, по словам Смелянского, мобильные отделения могли бы появиться в Киевской, Винницкой и Полтавской областях. Расширение эксперимента зависит от инвестиционных возможностей. Так, для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн гривен.