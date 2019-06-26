Открытый рынок земли изменит цены на ее аренду - прогноз эксперта

Отмена моратория на продажу земли сельхозназначения повысит стоимость аренды паев и платежеспособность жителей сельской местности.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский, сообщает Сегодня.

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“Цена аренды (в случае открытия рынка земли – ред.) также будет расти и приближаться к потенциальному рыночному уровню. Рынки аренды и продажи связаны. Если нет рынка продажи, цена аренды будет занижена. Это значит, что бабушка или дедушка – собственники паев, получат больше денег”, – сказал он.

По его словам, если рассчитываться с собственниками паев будут живыми деньгами, это позволит повысить платежеспособный спрос среди населения и развитие сельской местности в целом.

Напомним, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.