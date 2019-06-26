Правительство вскоре представит программу обновления дорог местного значения

Кабмин планирует в ближайшее время представить стратегию обновления дорог местного значения с использованием новой технологии бетонного покрытия «Т-бетон», сырье для которого производится в Украине.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Житомирской области.

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«Есть дороги между районными центрами. Они в ужасном состоянии. В ближайшее время мы выйдем с новой программой – это стратегия строительства дорог между районными центрами. Это будет пятилетняя программа, уже есть технологическое решение. Мы начали строить дороги и продолжим строительство. Мы идем по плану, надо усиливать эту работу. Хотел бы, чтобы мы работали с опережением графиков», – сказал Гройсман.

Он добавил, что правительство в скором времени представит стратегию обновления дорог местного значения с использованием новой технологии бетонного покрытия «Т-бетон», сырье для которого производится в Украине.

Гройсман также напомнил, что с 2018 года в Украине реализуется стратегия объединения областных центров качественными дорогами.

Глава правительства находится сегодня в регионе и уже осмотрел участок трассы М-06 Киев – Чоп в объезд г. Житомир. Этот участок реконструируется именно с использованием такой технологии.