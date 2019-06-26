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Рожкова рассказала детали иска против нее в Барышевский суд

Рожкова рассказала детали иска против нее в Барышевский суд

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на “сомнительном” сайте ОРД.

Об этом она написала в Facebook.

“Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко под названием “Екатерина Рожкова – образец государственного управленца” на сайте … ОРД. Конечно, в других условиях я бы не давала ссылку на этот, мягко говоря, сомнительный сайт. Но вы должны это видеть”, – пишет Рожкова.

“Если коротко, то 6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку “остановил дефолт в Украине и обвал гривны”. Как он пришел к таким выводам, что его вдохновляло – отдельный вопрос. Учитывая “высокую” ценность указанной статьи, ее не прочитал никто. Или почти никто”, – отметила она.

Но, по ее словам, этот текст “до глубины души возмутил другого жителя Барышевки – Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушение собственных прав”, а также запретить Рожковой исполнять ее обязанности.

По материалам Економічна Правда
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