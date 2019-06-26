Суды вернули Дельта Банку права требования почти на $60 млн

20 июня Западный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ликвидатора Дельта Банка (в деле №914/260/18) и признал недействительной одностороннюю сделку – заявление ООО “Яблуневий Дар” №2 от 09.02.2015 о зачете встречных однородных требований, что привело к:

- прекращению в полном объеме обязательств ООО “Яблуневий Дар” по возвращению для Дельта Банка задолженности по договору кредитной линии №ВКЛ-200469/4 от 27.06.2013 в размере 34 млн евро;

- прекращению долговых обязательств Дельта Банка перед ООО “Яблуневий Дар” на 38,35 млн долл. (по кросс-курсу на 09.02.2015 – 34 млн евро) по аккредитивам №LC/IM/14/122013, №LC/SB/026/042014, №LC/SB/027/062 014 (ранее компания Сargill Financial Services International (CFSIT) отступила для ООО “Яблуневий Дар” соответствующие права требования к Дельта Банку).

Суд констатировал, что “поскольку в этом деле обязательства сторон по договору кредитной линии и аккредитивам подлежат выполнению в разных валютах – евро и долларах США, соответственно, такие требования нельзя считать однородными ввиду того, что евро и доллар США (хотя и являются денежными средствами) являются разными валютами”, а потому “заявление ООО «Яблуневий Дар» от 09.02.2015 о прекращении обязательства зачетом встречных требований №2 противоречит актам действующего законодательства, что свидетельствует об обоснованности иска” (цитаты).

Кроме того, по этим же основаниям 20 мая Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО “Яблуневий Дар” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Львовской области от 07.12.2018 (в деле №914/3300/16), которым был удовлетворен иск ликвидатора Дельта банка и признано недействительным заявление ООО “Яблуневий Дар” №3 от 09.02.2015 о прекращении обязательств по уплате долга перед Дельта Банком (по договору кредитной линии №ВКЛ-2005469 от 21.01.2011) на 13,1 млн долл в результате зачисления встречных однородных требований (как отмечалось, ООО “Яблуневий Дар” получило от CFSIT права требования к Дельта Банку по ряду аккредитивов).