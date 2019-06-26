Украинский автопарк пополнили четверть миллиона б/у иномарок

В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза.

Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%.

Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы легковушек с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до 5 лет.

Самые популярные марки среди импортного секонд-хенда за прошлый месяц:

VOLKSWAGEN . За месяц б-ушными автомобилями этой народной немецкой марки обзавелись 2960 украинцев.

. За месяц б-ушными автомобилями этой народной немецкой марки обзавелись 2960 украинцев. SKODA , 1742 автомобиля которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

, 1742 автомобиля которой поменяли свои иностранные номера на украинские. RENAULT с результатом 1588 авто.

с результатом 1588 авто. FORD выбрали 1393 чел.

выбрали 1393 чел. OPEL – 1321 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом: