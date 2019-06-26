Украинский автопарк пополнили четверть миллиона б/у иномарок

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В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза.
Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%.
Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы легковушек с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до 5 лет.
Самые популярные марки среди импортного секонд-хенда за прошлый месяц:
Всего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам первого полугодия 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом:
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