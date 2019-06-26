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Украинский автопарк пополнили четверть миллиона б/у иномарок

Украинский автопарк пополнили четверть миллиона б/у иномарок

В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза.

Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%.

Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы легковушек с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на авто возрастом до 5 лет.

Самые популярные марки среди импортного секонд-хенда за прошлый месяц:

  • VOLKSWAGEN. За месяц б-ушными автомобилями этой народной немецкой марки обзавелись 2960 украинцев.
  • SKODA, 1742 автомобиля которой поменяли свои иностранные номера на украинские.
  • RENAULT с результатом 1588 авто.
  • FORD выбрали 1393 чел.
  • OPEL – 1321 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом:

  • VOLKSWAGEN – 48793 шт.;
  • OPEL – 24414 шт.;
  • AUDI – 19072 шт.;
  • RENAULT – 18822 шт.;
  • SKODA – 17766 шт.
По материалам Укравтопром
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