Кому летом предлагают больше всего работы

В Украине сезонную работу предлагают в сфере обслуживания, туризма, торговли. Востребованы гиды и переводчики. Вакансий больше всего в курортных регионах и крупных городах. В то же время в сельской местности тоже можно заработать. За помощь в огороде дачники готовы платить неплохие деньги, рассказал Gazeta.ua основатель компании “Рекрутинг будущего” Сергей Марченко.

“Сезонная работа длится несколько месяцев. Большинство работодателей не гарантируют работникам надлежащей социальной защиты и стабильности. Однако готовы платить больше, чем средняя зарплата на рынке труда”, – объясняет он.

За последний год зарплата во всех сферах в среднем выросла на 10%.

“Медики стали получать больше на 32%. Столько же к зарплате прибавили работникам спортивных клубов, салонов красоты. В гостинично-ресторанной сфере заработки выросли на 24%. В сфере домашнего персонала – на 16%. Горничным в сезон зарплату предлагают от 8 тысяч гривен, поварам – от 18, официантам, барменам – от 10 плюс чаевые. Зарплату 8 тысяч гривен готовы платить домашним работницам. Уборщицы могут зарабатывать от 7 тысяч гривен”, – говорит Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter.

Сезонную работу преимущественно предлагают специалистам с опытом от одного до трех лет и студентам.

“Летом заработать больше можно либо на строительстве, либо в сельском хозяйстве. Тракторист за сезон имеет свыше тысячи долларов в месяц. Однако дальше сидит без денег, потому что элементарно нет работы. В то же время за этот же труд за рубежом работодатели готовы платить больше. Поэтому украинцы массово едут работать в Словакию, Польшу, Чехию. Я уже молчу о работе в Германии”, – объясняет директор рекрутинговой компании Affinity.