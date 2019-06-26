HP, Dell и Microsoft могут вывести часть производства из Китая - Nikkei

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Ведущие мировые производители компьютеров, американские HP и Dell, а также производитель программного обеспечения Microsoft рассматривают возможность вывода части своего производства из Китая.
Об этом сообщает японское Nikkei со ссылкой на неназванные источники.
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Агентство сообщает, что в планах HP и Dell перенос около 30% нынешнего производства своих ноутбуков в КНР в другие страны.
Также Nikkei сообщает, что подобную возможность рассматривают и некоторые другие производители электроники и ПО — американские Google, Amazon, а также японские Sony и Nintendo. СМИ связывают такие планы с продолжающейся конфронтацией по торговым вопросам между США и Китаем и меняющимися в связи с этим логистическими цепочками.
Если компании пойдут на вывод части производства из Китая, это может стать продолжением тенденции, обозначившейся еще в начале десятилетия, под названием «инсорсинг» — как противоположность аутсорсингу. После финансового кризиса 2007–2009 годов во многих развитых странах вырос уровень безработицы. Власти этих стран и многие компании заговорили, что аутсорсинг в Китае уже не является столь выгодным с точки зрения издержек на рабочую силу, поэтому часть рабочих мест можно вернуть на родину.
Тенденция продолжилась и позже: в 2015 году The Boston Consulting Group опубликовала результаты ежегодного опроса руководителей промышленных предприятий США. 17% респондентов сообщили, что активно занимаются возвращением производства в США, что в 2,5 раза больше числа респондентов, активно занимавшихся возвращением производства из-за рубежа в 2012 году.
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