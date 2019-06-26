Растрата бюджетных средств: чиновник в Киевской области «зарабатывал» на ремонте дорог

Чиновника Службы автомобильных дорог в Киевской области поймали на растрате 700 тыс. грн бюджетных средств. Деньги мужчина “зарабатывал” на ремонте дорог, объемы и стоимость которых умышленно завышал.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, ему уже было сообщено о подозрение в совершенных преступлениях.

“В ноябре 2016 года между Службой автомобильных дорог в Киевской области и одним предприятием был заключен договор подрядных работ по ремонту дороги на 4 млн грн. бюджетных средств. Замдиректор предприятия составил акты, в которых завысил объемы выполненных работ и использованных строительных материалов. При этом чиновник Службы автомобильных дорог Киевской области, зная, что стоимость и объемы ремонтов дорог завышены, подписал акты, чем подтвердил их соответствие. После этого, Служба автомобильных дорог перечислила в пользу предприятия деньги за выполненные работы”, – говорится в сообщении.

Против чиновника открыли уголовные производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов).

“Согласно выводам судебной строительно-технической экспертизы, стоимость невыполненных работ на объекте составляет более 700 тыс грн., которые чиновник растратил”, – объясняют в Генпрокуратуре.

Теперь чиновнику грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Также у него могут конфисковать имущество.