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Киевские власти готовят новую стратегию теплоснабжения до 2030 года

Киевские власти готовят новую стратегию теплоснабжения до 2030 года

Киевские власти намерены в ближайшие 2 года завершить разработку полномасштабной концепции развития системы теплоснабжения в столице.

2 июля на площадке Prozorro Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА объявил крупный тендер – ищет подрядчика, который за 18 млн грн. подготовит и согласует с чиновниками концепцию до 2030 года.

Что именно хотят увидеть в документе заказчики проектных работ – в тендерной документации детализировано не сообщают. Подрядчику придется самому проанализировать всю существующую систему теплоснабжения, включая генерирующие мощности и магистрали, изучить перспективный план развития столицы, состояние труб, теплопотери и т.д., а затем рассказать столичным чиновникам, что со всем этим хозяйством делать.

Причем с учетом передового опыта крупных европейских и мировых мегаполисов.

При этом в КГГА рассчитывают получить детализированный план с просчетом стоимости реализации проекта и предложениями по применению современных технологий мониторинга состояния труб, альтернативных источников энергии, систем автоматизации (включая алгоритмы реагирования на изменения погоды). А в завершение еще и подготовить визуализацию предложенных вариантов концепции при помощи компьютерного моделирования.

Работы будут профинансированы за счет средств городского бюджета. Заявки на участие в тендере от потенциальных исполнителей в КГГА готовы принимать до 2 августа. Аукцион состоится 9 августа 2019 года. Срок выполнения работ – 2019-2020 годы.

По материалам УБР
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