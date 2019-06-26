Apple разработала выдвижные бамперы для самоуправляемого автомобиля

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Появившаяся в Сети информация свидетельствует о том, что Apple планировала применить в самоуправляемом автомобиле, разрабатывавшемся втайне от публики в рамках проекта «Project Titan», выдвижные бамперы.
Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) опубликовало во вторник патент под названием «Выдвижные бамперы для транспортных средств».
Заявка на его регистрацию была подана Apple в 2015 году.
В документе предлагается использовать надувную конструкцию, расположенную сзади бампера, для изменения его положения. Сам бампер может быть жёстким, иметь U-образное поперечное сечение и даже поддерживать линейное скольжение при перемещении между двумя положениями. Для более лёгкого перемещения не исключается также возможность использования пружинного механизма.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыПозавчера, 21:06 - 5289 15
5 причин взять деньги до зарплаты в «ШвидкоГроші»Вчера, 11:32 - 699 12
В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощностиВчера, 06:16 - 2749 9
В МВФ знают, как увеличить рост ВВП УкраиныВчера, 14:03 - 906 5
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсийВчера, 10:05 - 5518 4
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановкеВчера, 12:45 - 8998 3
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсийВчера, 10:05 - 5518 4
Межбанк: на сколько обвалится долларВчера, 11:36 - 3787 1
📌 Кредитные карты с кэшбэком: сравниваем лидеровВчера, 16:16 - 3571
В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощностиВчера, 06:16 - 2749 9
Создана бактерия, перерабатывающая пластикВчера, 10:20 - 474 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 577
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4723 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4263
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23899 30