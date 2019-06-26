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Apple разработала выдвижные бамперы для самоуправляемого автомобиля

Apple разработала выдвижные бамперы для самоуправляемого автомобиля

Появившаяся в Сети информация свидетельствует о том, что Apple планировала применить в самоуправляемом автомобиле, разрабатывавшемся втайне от публики в рамках проекта «Project Titan», выдвижные бамперы.

Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) опубликовало во вторник патент под названием «Выдвижные бамперы для транспортных средств».

Заявка на его регистрацию была подана Apple в 2015 году.

В документе предлагается использовать надувную конструкцию, расположенную сзади бампера, для изменения его положения. Сам бампер может быть жёстким, иметь U-образное поперечное сечение и даже поддерживать линейное скольжение при перемещении между двумя положениями. Для более лёгкого перемещения не исключается также возможность использования пружинного механизма.

По материалам 3dnews.ru
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