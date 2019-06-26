Япония планирует ввести систему распознавания лиц для иностранцев

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С июля 2019 иностранцам будет легче проходить паспортный контроль в японских аэропортах благодаря установкам распознавания лиц.
Как сообщает в среду газета The Japan Times, сканеры будут считывать данные биометрических паспортов и сверять их с картинкой, которую дает видеокамера.
Процедура, как утверждается, занимает около 15 секунд, а от иностранного пассажира нужно только приложить свой документ к считывающему устройству и посмотреть в камеру. Предварительная регистрация в иммиграционной службе не потребуется.
Однако воспользоваться такой системой иностранцы смогут только на выезде из Японии. Дело в том, что на въезде от них требуют оставлять отпечатки пальцев и фотографироваться. Специальный сканер определяет также, нет ли у иностранца при въезде повышенной температуры. В некоторых случаях его могут попросить обратиться к врачу прямо в аэропорту.
Первые сканеры такого рода будут установлены в крупнейшем в Японии токийском аэропорту Ханэда во второй половине июля. Затем в течение года ими оборудуют и другие ведущие воздушные гавани страны.
Сейчас среднее время ожидания в очереди на паспортный контроль в наиболее загруженных аэропортах Токио для иностранных туристов составляет примерно 30 минут. Благодаря новым сканерам этот показатель может сократиться почти на треть.
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