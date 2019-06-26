Япония планирует ввести систему распознавания лиц для иностранцев

С июля 2019 иностранцам будет легче проходить паспортный контроль в японских аэропортах благодаря установкам распознавания лиц.

Как сообщает в среду газета The Japan Times, сканеры будут считывать данные биометрических паспортов и сверять их с картинкой, которую дает видеокамера.

Процедура, как утверждается, занимает около 15 секунд, а от иностранного пассажира нужно только приложить свой документ к считывающему устройству и посмотреть в камеру. Предварительная регистрация в иммиграционной службе не потребуется.

Однако воспользоваться такой системой иностранцы смогут только на выезде из Японии. Дело в том, что на въезде от них требуют оставлять отпечатки пальцев и фотографироваться. Специальный сканер определяет также, нет ли у иностранца при въезде повышенной температуры. В некоторых случаях его могут попросить обратиться к врачу прямо в аэропорту.

Первые сканеры такого рода будут установлены в крупнейшем в Японии токийском аэропорту Ханэда во второй половине июля. Затем в течение года ими оборудуют и другие ведущие воздушные гавани страны.

Сейчас среднее время ожидания в очереди на паспортный контроль в наиболее загруженных аэропортах Токио для иностранных туристов составляет примерно 30 минут. Благодаря новым сканерам этот показатель может сократиться почти на треть.