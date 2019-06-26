Украина вошла в топ-3 наиболее быстрорастущих стран для BlaBlaCar

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
BlaBlaCar в нашей стране активно развивается. Как отмечают в компании, в первой половине лета 2019 года в BlaBlaCar перешагнули отметку в 5 млн пользователей. В то же время число пользователей достигло 75 млн грн. Сервис работает в 22 странах мира.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
5 причин взять деньги до зарплаты в «ШвидкоГроші»6 ч. назад - 477 9
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 4059 9
В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощности11 ч. назад - 2094 6
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий7 ч. назад - 3664 3
Компания Новинского вложит свыше $1 млн в модернизацию Херсонской верфи8 ч. назад - 422 3
«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке5 ч. назад - 4770 2
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 4059 9
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий7 ч. назад - 3664 3
IKEA запустила сайт для украинских потребителейВчера, 17:00 - 3092
Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евроВчера, 20:26 - 2986 2
Создана бактерия, перерабатывающая пластик7 ч. назад - 327
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 565
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4664 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4220
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23833 30