0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Украина вошла в топ-3 наиболее быстрорастущих стран для BlaBlaCar

Украина вошла в топ-3 наиболее быстрорастущих стран для BlaBlaCar

BlaBlaCar в нашей стране активно развивается. Как отмечают в компании, в первой половине лета 2019 года в BlaBlaCar перешагнули отметку в 5 млн пользователей. В то же время число пользователей достигло 75 млн грн. Сервис работает в 22 странах мира.

Справка Finance.ua

  • Стоимость поездки Киев-Одесса на BlaBlaCar – 235 грн.
  • Стоимость поездки Киев-Львов на BlaBlaCar – 270 грн.
  • Стоимость поездки Киев-Харьков на BlaBlaCar – 240 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.