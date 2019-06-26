Украина вошла в топ-3 наиболее быстрорастущих стран для BlaBlaCar

BlaBlaCar в нашей стране активно развивается. Как отмечают в компании, в первой половине лета 2019 года в BlaBlaCar перешагнули отметку в 5 млн пользователей. В то же время число пользователей достигло 75 млн грн. Сервис работает в 22 странах мира.

Справка Finance.ua

Стоимость поездки Киев-Одесса на BlaBlaCar – 235 грн.

Стоимость поездки Киев-Львов на BlaBlaCar – 270 грн.