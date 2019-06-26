Нефьодов рассказал о своей зарплате на должности главы Государственной таможенной службы

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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, заявил, что не знает, сколько будет зарабатывать на должности.
Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.
В ответ на комментарий о том, что по штатному расписанию его зарплата с премиями составляет 60-70 тыс грн, он ответил: “Немного больше”.
Согласно декларации за 2018, Нефьодов заработал 1,1 млн грн. Это около 91,7 тыс. грн в месяц. Однако, как пояснил сам Нефьодов, это – “грязными”.
“Я еще не знаю, что будет на таможне. В государственных структурах сразу определить зарплату невозможно. Надо считать”, – пояснил Нефедов.
Также он добавил, что “точно не радуется этой должности” и согласился возглавить таможню только потому, что верит в “концепцию окон возможностей”.
“Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Я мог не отправиться на конкурс и, давайте откровенно, устроиться на значительно лучшую должность в частном секторе”, – отметил он.
И добавил, что не мог отказаться от такой возможности.
“Отказаться от этого? Я лично буду жалеть. Да, я заработаю больше в бизнесе, но через 40 лет буду смотреть на себя в зеркало и думать, что у меня был шанс, а я не пошел”, – резюмировал Нефьодов.
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