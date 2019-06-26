Нафтогаз, вопреки указу правительства, уплатил в бюджет в три раза меньше дивидендов

Нафтогаз обжаловал постановление правительства о выплате 90% своей прибыли за 2018 год в виде дивидендов в бюджет и уплатил лишь треть от этой суммы – 30%.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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«Нафтогаз своевременно, до 1 июля, уплатил в госбюджет дивиденды за 2018 год в размере 30% от прибыли – это полностью соответствует требованиям закона «Об управлении объектами государственной собственности». Действие правительственного постановления, которое устанавливает для Нафтогаза 90% норматив уплаты дивидендов, остановлено ​​судебным решением», – сообщил Коболев.

Такое решение в Нафтогазе объясняют тем, что компании необходимы финансовые ресурсы для подготовки к отопительному сезону и вероятному прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину. В частности, для этого компании необходимо закачать дополнительно 3 миллиарда кубометров газа, на что необходимо около 600 миллионов долларов.

«Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно растет», – сообщил Коболев.