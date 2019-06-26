Парламентские выборы VS сезон отпусков: что ждать от курса в июле?

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Курс гривны в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн за доллар. Отметка 26 грн за доллар остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.
«Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.
Как отмечают эксперты, уверенность в гривне сохраняют инвесторы, которые покупают украинские гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Только за июнь вложения нерезидентов в облигации выросли на 32% – до 57,2 млрд. грн. Однако часть этих инвестиций – спекулятивные краткосрочные вложения, которые будут искать выхода, как только конъюнктура изменится. Усилится выход нерезидентов в сентябре, когда Украине необходимо выплатить пиковые 52,2 млрд грн по внешнему долгу.
Приток иностранной валюты и конвертация в гривну под парламентские выборы во второй половине июля сойдут на нет, что может надавить на национальную валюту. Однако в целом политические риски не оказывают высокого влияния на валютный рынок на данный момент. В центре внимания – будущая коалиция в новом парламенте, и в случае отсутствия таковой гривна может попасть под давление продавцов. Политический кризис поставит под сомнение сотрудничество с МВФ, активность законодательной и исполнительной ветвей власти, необходимых для продвижения реформ.
Ситуация на глобальных рынках остается благоприятной для гривны. После саммита G20 напряженность в торговом конфликте между США и Китаем спадает. Цены по ключевым экспортным товарам находятся на приемлемых для гривны уровнях. Вместе с тем отмена обязательной продажи выручки может повысить спекуляции со стороны экспортеров, если изменится конъюнктура рынка или внешние условия.
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