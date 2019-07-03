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Honda раскрыла характеристики первого серийного электромобиля

Honda раскрыла характеристики первого серийного электромобиля

Компания Honda рассекретила серийный электромобиль е, который официально представят на автосалоне во Франкфурте.

Заднеприводная Honda e построена на новой платформе, которую японский автопроизводитель разработал специально для модели. 150-сильный электромотор установлен на задней оси, а литий-ионная батарея на 35,5 кВт/ч оснащена жидкостным охлаждением и расположена под днищем.

Запас хода составляет до 200 км, и на 80% аккумуляторы можно зарядить за полчаса при использовании мощного зарядного терминала.

Дизайн серийного электромобиля выполнен по мотивам концепт-кара Honda e Prototype, представленного в 2019 году на шоу в Женеве. Особенностью модели стали видеокамеры, заменяющие боковые зеркала заднего вида — они выводят изображение на 6-дюймовые экраны по бокам передней панели. Электромобиль отличается ровным полом в салоне. Интерьер выполнен из материалов, которые используются для отделки современных домов. В качестве панели приборов и экрана мультимедийной системы задействованы три 12,3-дюймовых дисплея.

Выпуск Honda e начнется в Японии в конце 2019 года, а поставки клиентам в Европе стартуют в начале 2020 года. Сейчас в Великобритании, Норвегии, Германии и Франции уже можно оставить предзаказ на электромобиль с предоплатой в €800.

По материалам Коммерсантъ
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