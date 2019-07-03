Украинские морпорты получили $1,7 миллиарда дохода

Общий доход морских портов Украины в 2018 году составил 1,7 млрд долларов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ) со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

“Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности (Госстата – ред.), составлял не менее 1,7 млрд долларов США, что равно 2 процентам внутреннего валового продукта страны”, – говорится в сообщении.

В АМПУ отмечают, что данные приведены согласно сборнику “Внешняя торговля Украины” Государственной службы статистики Украины, в котором приведена информация об объемах внешней торговли товарами и услугами за 2016-2018 годы.

Согласно данным Госстата, морпорты Украины в 2018 году обработали более 37% от общего объема международной торговли Украины с различными странами мира (38,2 млрд долларов), в том числе более 57% украинского экспорта.

В АМПУ добавляют, что через морские порты Украина главным образом экспортировала продукцию аграрной промышленности и горно-металлургического комплекса, импортировала уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы.