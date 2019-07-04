Обновление А-Банка: больше технологий и выше лояльность с новой кредиткой на 200 000 грн и уникальным приложением

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А-Банк становится более технологичным, предлагая своим клиентам современный контакт-центр, инновационное приложение и новую карточку Mastercard с максимально высоким лимитом в 200 000 грн.
А-Банк – один из наиболее стабильных украинских банков, который предоставляет свои услуги на финансовом рынке с 1992 года. Предлагая понятные и востребованные банковские сервисы физическим лицам и предпринимателям, к 2019 году он завоевал доверие 1,3 млн. клиентов. На сегодняшний день их обслуживанием занимается 220 стационарных отделений по всей стране, а мощная технологическая поддержка обеспечивает качественные дистанционные коммуникации.
На протяжении 27 лет работы А-Банк исповедует принципы честности, прозрачности и выгодности сотрудничества для каждого клиента. Такой подход обеспечивает стабильный интерес украинцев, которые доверяют ему ведение своих финансов и совершение платежей. По результатам независимой оценки агентства «Кредит-Рейтинг», А-Банк по-прежнему имеет стабильный прогноз развития, а также высокий уровень надежности депозитов (4+) и кредитоспособности (uaAA-).
Рост клиентской базы А-Банка и интерес к его продуктам объясняется качеством, востребованностью и надежностью каждого инструмента. Залогом этого стало партнерство с лучшими участниками платежного рынка, лидером среди которых является Mastercard. Международная платежная система Mastercard, карты которой выпускает для своих клиентов А-Банк, использует самые инновационные технологии для обеспечения безопасности транзакций, а потому можно быть уверенным в защищенности финансовых операций. Популярность продуктов и сервисов Mastercard позволяет использовать карты этой платежной системы в большинстве стран мира, совершая оперативные и безопасные транзакции.
Главная миссия банка заключается в поддержке роста благосостояния граждан и предприятий путем предоставления качественных банковских услуг. Для этого А-Банк постоянно совершенствует свои продукты и улучшает сервис, стараясь сделать его максимально простым и удобным. С этой целью была выпущена новая кредитная карта «Зелена», а модернизировано существующее приложение и обновлен контакт-центр. Новые продукты стали революционными на банковском рынке и обеспечили клиентам А-Банка совершенно новые возможности.
Одним из популярных инструментов, в которых банк видит большие перспективы, является кредитная карта «Зелена». Этот продукт стал уникальным как в плане дизайна, так и в отношении возможностей, которые дает новая кредитка. Можно сказать, что «Зелена» – это комплексный продукт, который может заменить собой уже существующие продукты.
Уникальность новой карты заметна с первого взгляда. Впервые в Украине было использовано вертикальное оформление, которое выделяет кредитку среди продуктов других банков. “Зелена” имеет стильный лаконичный дизайн, и оригинальный акцент – цветное ребро. Такое решение делает ее заметной в стопке других карт и позволяет легко и быстро находить ее каждый раз, когда она понадобится.
Как и все карты А-Банка, «Зелена» выпускается в партнерстве с Mastercard и обладает всеми преимуществами, которые дает эта платежная система. Клиенты могут использовать собственные и заемные деньги, рассчитываться картой в платежных терминалах Украины и зарубежья, делать переводы и другие платежи. Для удобства расчетов «Зелена» оснащена не только классической магнитной полосой, но также имеет чип и бесконтактную технологию оплаты. Это существенно экономит время и позволяет мгновенно совершать любые транзакции.
Базовые возможности кредитки дополнены уникальными предложениями:
Не смотря на огромные возможности, которые дарит карта «Зелена», оформить ее можно совершенно бесплатно. Для этого даже не нужно посещать филиал: каждый клиент А-Банка сможет самостоятельно оставить заявку на сайте и забрать ее в отделении в любое удобное время. Вся процедура оформления займет не больше 15 минут.
К достоинствам карты стоит также отнести бесплатное обслуживание, получение выписок по счету, и пользование ультра-современным приложением, аналогов которому в Украине нет.
Инновационное приложение – это еще один подарок, который А-Банк подготовил для своих клиентов. До нынешнего времени это был классический продукт со стандартным набором функций, однако, двигаясь вперед и учитывая потребности своих клиентов, А-Банк обновил приложение для iOS, чем вывел его на совершенно новый уровень комфорта.
Новое приложение было создано на базе Corezoid ProcessEngine и Deepmemo Rules Engine, при этом в нем было изменено как юзабилити, так и дизайн. Главное, к чему стремились разработчики компании Middleware – максимально упростить работу с программой и позволить совершать операции даже одной рукой. Чтобы достичь этого, специалисты собрали всю информацию по карте и счетам в верхней части экрана, а нижнюю его треть отвели под функционал. Теперь в зоне большого пальца руки собраны все опции, выбирать которые можно, прокручивая барабан. В то время, как для управления другими приложениями необходимо задействовать обе руки, продуктом А-Банка можно пользоваться буквально на ходу.
Стараясь расширить возможности пользователей и сделать сотрудничество еще более выгодным, А-Банк добавил новые опции:
Внося изменения работу приложения, А-Банк оставил неизменными все популярные базовые функции. Клиенты по-прежнему могут контролировать состояние счетов, делать переводы, просматривать и распечатывать архив. С помощью приложения можно также открывать депозиты или получать кредит.
Для обеспечения информационной поддержки в приложении действует онлайн-чат, в котором можно получить ответы на все интересующие вопросы. Более масштабную клиентскую поддержку обеспечивает контакт-центр с хорошо запоминающимся номером 7776. Чтобы обеспечить оперативную и профессиональную коммуникацию с клиентом, А-Банк полностью обновил контакт-центр, сделав обслуживание максимально удобным и современным.
Горячая линия банка работает уже более 1,5 лет. До этого клиенты могли получить консультацию оператора, используя бесплатные звонки с любого мобильного оператора Украины. Чтобы ускорить время получения ответа, сократить период ожидания и сэкономить время пользователей, А-Банк внедрил технологию IVR. Система предварительно записанных голосовых сообщений позволила:
Клиенты А-Банка смогли по достоинству оценить новшества, максимально используя все возможности, которые дают обновления. По статистике банка, количество пользователей, которые нуждались в помощи оператора, сократилось примерно на 60 тыс. (со 150 000 до 90 000 чел.). Сегодня интерес к IVR лишь немного превышает актуальность голосового общения:
Согласно статистике, наибольшее число обращений клиентов связано с кредитной картой «Зелена». Вопросы о новом продукте составляют около 40%, а еще 4% – обращения по поводу нового приложения А24.
Удобство и оперативность обслуживания – не единственное преимущество обновленного контакт-центра. По традиции, А-Банк поработал и над функционалом, позволив делегировать операторам банка дистанционное совершение финансовых операций. Используя контакт-центр, клиенты могут изменить личные данные, совершить перевод или оплатить покупку. Все операции совершаются в защищенном режиме и абсолютно безопасны.
А-Банк взял курс на технологичность и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем планируется обновление приложения для Андроид, привлечение новых клиентов на карту «Зелена» и совершенствование контакт-центра. Отслеживая реакцию своих клиентов, А-Банк делает выводы о правильности выбранного направления, и стремится в дальнейшем повышать уровень своего сервиса.
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