Обновление А-Банка: больше технологий и выше лояльность с новой кредиткой на 200 000 грн и уникальным приложением

А-Банк становится более технологичным, предлагая своим клиентам современный контакт-центр, инновационное приложение и новую карточку Mastercard с максимально высоким лимитом в 200 000 грн.

А-Банк – один из наиболее стабильных украинских банков, который предоставляет свои услуги на финансовом рынке с 1992 года. Предлагая понятные и востребованные банковские сервисы физическим лицам и предпринимателям, к 2019 году он завоевал доверие 1,3 млн. клиентов. На сегодняшний день их обслуживанием занимается 220 стационарных отделений по всей стране, а мощная технологическая поддержка обеспечивает качественные дистанционные коммуникации.

На протяжении 27 лет работы А-Банк исповедует принципы честности, прозрачности и выгодности сотрудничества для каждого клиента. Такой подход обеспечивает стабильный интерес украинцев, которые доверяют ему ведение своих финансов и совершение платежей. По результатам независимой оценки агентства «Кредит-Рейтинг», А-Банк по-прежнему имеет стабильный прогноз развития, а также высокий уровень надежности депозитов (4+) и кредитоспособности (uaAA-).

Рост клиентской базы А-Банка и интерес к его продуктам объясняется качеством, востребованностью и надежностью каждого инструмента. Залогом этого стало партнерство с лучшими участниками платежного рынка, лидером среди которых является Mastercard. Международная платежная система Mastercard, карты которой выпускает для своих клиентов А-Банк, использует самые инновационные технологии для обеспечения безопасности транзакций, а потому можно быть уверенным в защищенности финансовых операций. Популярность продуктов и сервисов Mastercard позволяет использовать карты этой платежной системы в большинстве стран мира, совершая оперативные и безопасные транзакции.

Главная миссия банка заключается в поддержке роста благосостояния граждан и предприятий путем предоставления качественных банковских услуг. Для этого А-Банк постоянно совершенствует свои продукты и улучшает сервис, стараясь сделать его максимально простым и удобным. С этой целью была выпущена новая кредитная карта «Зелена», а модернизировано существующее приложение и обновлен контакт-центр. Новые продукты стали революционными на банковском рынке и обеспечили клиентам А-Банка совершенно новые возможности.

Одним из популярных инструментов, в которых банк видит большие перспективы, является кредитная карта «Зелена». Этот продукт стал уникальным как в плане дизайна, так и в отношении возможностей, которые дает новая кредитка. Можно сказать, что «Зелена» – это комплексный продукт, который может заменить собой уже существующие продукты.

Уникальность новой карты заметна с первого взгляда. Впервые в Украине было использовано вертикальное оформление, которое выделяет кредитку среди продуктов других банков. “Зелена” имеет стильный лаконичный дизайн, и оригинальный акцент – цветное ребро. Такое решение делает ее заметной в стопке других карт и позволяет легко и быстро находить ее каждый раз, когда она понадобится.

Как и все карты А-Банка, «Зелена» выпускается в партнерстве с Mastercard и обладает всеми преимуществами, которые дает эта платежная система. Клиенты могут использовать собственные и заемные деньги, рассчитываться картой в платежных терминалах Украины и зарубежья, делать переводы и другие платежи. Для удобства расчетов «Зелена» оснащена не только классической магнитной полосой, но также имеет чип и бесконтактную технологию оплаты. Это существенно экономит время и позволяет мгновенно совершать любые транзакции.

Базовые возможности кредитки дополнены уникальными предложениями:

кредитный лимит в 200 000 грн. До этого получить такую сумму наличными без залога и поручителей было невозможно: продукты банка открывали доступ к сумме, не более 100 000 грн. Теперь клиенты могут использовать средства на свои нужды или потребности бизнеса без ограничений;

2 месяца бесплатного пользования заемными деньгами. А-Банк увеличил льготный период до 62 дней и снял плату за использование кредитных средств, при условии их возврата по истечению этого срока;

экономия до 20% при оплате продуктов из двух выбранных категорий. Каждый месяц клиент может выбрать на сайте или в приложении А-Банка 2 категории продуктов, на которые будет действовать кэшбэк. Оплачивая товары, пользователь получает бонусы, которые потом можно использовать для покупок.

Не смотря на огромные возможности, которые дарит карта «Зелена», оформить ее можно совершенно бесплатно. Для этого даже не нужно посещать филиал: каждый клиент А-Банка сможет самостоятельно оставить заявку на сайте и забрать ее в отделении в любое удобное время. Вся процедура оформления займет не больше 15 минут.

К достоинствам карты стоит также отнести бесплатное обслуживание, получение выписок по счету, и пользование ультра-современным приложением, аналогов которому в Украине нет.

Инновационное приложение – это еще один подарок, который А-Банк подготовил для своих клиентов. До нынешнего времени это был классический продукт со стандартным набором функций, однако, двигаясь вперед и учитывая потребности своих клиентов, А-Банк обновил приложение для iOS, чем вывел его на совершенно новый уровень комфорта.

Новое приложение было создано на базе Corezoid ProcessEngine и Deepmemo Rules Engine, при этом в нем было изменено как юзабилити, так и дизайн. Главное, к чему стремились разработчики компании Middleware – максимально упростить работу с программой и позволить совершать операции даже одной рукой. Чтобы достичь этого, специалисты собрали всю информацию по карте и счетам в верхней части экрана, а нижнюю его треть отвели под функционал. Теперь в зоне большого пальца руки собраны все опции, выбирать которые можно, прокручивая барабан. В то время, как для управления другими приложениями необходимо задействовать обе руки, продуктом А-Банка можно пользоваться буквально на ходу.

Стараясь расширить возможности пользователей и сделать сотрудничество еще более выгодным, А-Банк добавил новые опции:

«Приведи друга». Такая функция интересна как пользователям, так и банку. Благодаря ей, клиенты смогут легко ознакомить с информацией о банке друзей из телефонной книги и получать за это бонусы лояльности от банка. Учреждение, в свою очередь, получает больший охват, и наращивает клиентскую базу.

«Мгновенная рассрочка». Теперь даже крупная покупка не станет большой нагрузкой на бюджет. Одним движением пальца клиент сможет перевести любую трату в режим рассрочки и постепенно оплачивать ее частями.

Внося изменения работу приложения, А-Банк оставил неизменными все популярные базовые функции. Клиенты по-прежнему могут контролировать состояние счетов, делать переводы, просматривать и распечатывать архив. С помощью приложения можно также открывать депозиты или получать кредит.

Для обеспечения информационной поддержки в приложении действует онлайн-чат, в котором можно получить ответы на все интересующие вопросы. Более масштабную клиентскую поддержку обеспечивает контакт-центр с хорошо запоминающимся номером 7776. Чтобы обеспечить оперативную и профессиональную коммуникацию с клиентом, А-Банк полностью обновил контакт-центр, сделав обслуживание максимально удобным и современным.

Горячая линия банка работает уже более 1,5 лет. До этого клиенты могли получить консультацию оператора, используя бесплатные звонки с любого мобильного оператора Украины. Чтобы ускорить время получения ответа, сократить период ожидания и сэкономить время пользователей, А-Банк внедрил технологию IVR. Система предварительно записанных голосовых сообщений позволила:

выбирать тематику вопроса для более профессионального и точного консультирования;

самостоятельно получать ответ без привлечения оператора;

получать своевременную и актуальную информацию об акциях и предложениях банка.

Клиенты А-Банка смогли по достоинству оценить новшества, максимально используя все возможности, которые дают обновления. По статистике банка, количество пользователей, которые нуждались в помощи оператора, сократилось примерно на 60 тыс. (со 150 000 до 90 000 чел.). Сегодня интерес к IVR лишь немного превышает актуальность голосового общения:

К помощи оператора прибегают 85 000 клиентов в месяц;

IVR -сообщениями пользуются 87 500 пользователей в месяц.

Согласно статистике, наибольшее число обращений клиентов связано с кредитной картой «Зелена». Вопросы о новом продукте составляют около 40%, а еще 4% – обращения по поводу нового приложения А24.

Удобство и оперативность обслуживания – не единственное преимущество обновленного контакт-центра. По традиции, А-Банк поработал и над функционалом, позволив делегировать операторам банка дистанционное совершение финансовых операций. Используя контакт-центр, клиенты могут изменить личные данные, совершить перевод или оплатить покупку. Все операции совершаются в защищенном режиме и абсолютно безопасны.

А-Банк взял курс на технологичность и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем планируется обновление приложения для Андроид, привлечение новых клиентов на карту «Зелена» и совершенствование контакт-центра. Отслеживая реакцию своих клиентов, А-Банк делает выводы о правильности выбранного направления, и стремится в дальнейшем повышать уровень своего сервиса.