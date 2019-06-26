Meizu пообещала скоро выпустить операционку Flyme 8

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Китайская компания Meizu и ее программное обеспечение Flyme – это сложная история. Особенно, если мы говорим о глобальной версии прошивки. В апреле прошлого года производитель анонсировал линейку смартфонов Meizu 15 в честь своего 15-летия.
В нее вошли стандартное издание, Meizu 15, а также его улучшенная и упрощенная версии. Вместе с трио телефонов состоялась премьера программного обеспечения Flyme 7. С тех пор немало воды утекло, а седьмая версия прошивки до сих пор является актуальной. Если быть точнее – Flyme 7.3 на базе операционной системы Android 9.0 Pie.
Главными особенностями этой версии ПО являются режим ночной съемки для основной камеры и режим производительности для игр.
Как стало известно сегодня, уже совсем скоро компания из Китая представит новую версию фирменного графического интерфейса – Flyme 8. Хотя ждали ее еще в апреле этого года вместе с флагманской моделью Meizu 16s. Презентация Flyme 8 назначена на 18 августа. Не исключено, что вместе с программным обеспечением производитель из Поднебесной представит какой-то смартфон, но предпосылок для этого пока что нет. Даже слухи о возможных новинках Meizu пока что не ходят.
По предварительным данным, Flyme 8 получат все модели компании, которые были презентованы в 2018 и 2019 годах, а это сразу 19 смартфонов. Если информация подтвердится, то установить свежую версию программного обеспечения смогут владельцы устройств семейств Meizu 15 (3 модели) и Meizu 16 (5 моделей), а также Meizu X8, Meizu E3, Meizu V8 и V8 Pro, Meizu M8c, M6T и M6s, Meizu C9 и C9 Pro, Meizu Note 8 и Note 9. Детальный перечень смартфонов, для которых будет доступна оболочка Flyme 8, станет известен ближе к дате релиза ПО вместе со списком всех изменений.
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