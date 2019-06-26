В ЕС ухудшается показатель, свидетельствующий о замедлении экономики

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Индекс деловой активности в области промышленного производства среди стран ЕС в июне продемонстрировал падение, хотя эксперты прогнозировали рост.
Об этом говорится в исследовании Markit Economics.
В июне индекс опустился до 47,6 пункта с майской отметки в 47,7 пункта.
В Германии PMI в производственном секторе незначительно увеличился с 44,3 пункта до 45 пунктов, однако 6-й месяц подряд остается ниже критического уровня 50 пунктов, повторяя ситуацию 2012 года.
Во Франции показатель увеличился с 50,6 пункта месяцем ранее до 51,9 пункта, что стало самым быстрым ростом за последние 9 месяцев. Рост индекса стал возможен благодаря увеличению числа промышленных заказов и расширению производства.
Ухудшение условий в секторе вызвано стагнацией в автомобильной промышленности – ключевой отрасли немецкой экономики, а также слабым внешним спросом и уменьшением выпуска промежуточных товаров и средств производства.
Производственный PMI в еврозоне в июне 5-й месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что связано с сокращением объемов производства и слабым внутренним и внешним спросом на промышленные товары.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Индексы свидетельствуют о продолжающемся замедлении производственного сектора в странах еврозоны во главе с Германией, которая всегда была и считалась локомотивом экономики Европы.
Всемирный банк, ЕЦБ, Бундесбанк, Промышленная палата Германии и другие институты снижают прогнозы по темпам роста немецкой экономики в 2019 году и высказывают опасения, что это может перейти в долговременную рецессию.
Еврокомиссия полагает, что в текущем году темпы роста ВВП еврозоны составят 1,2% годовых после 1,9% по итогам прошлого года.
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