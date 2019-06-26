0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

В ЕС ухудшается показатель, свидетельствующий о замедлении экономики

В ЕС ухудшается показатель, свидетельствующий о замедлении экономики

Индекс деловой активности в области промышленного производства среди стран ЕС в июне продемонстрировал падение, хотя эксперты прогнозировали рост.

Об этом говорится в исследовании Markit Economics.

В июне индекс опустился до 47,6 пункта с майской отметки в 47,7 пункта.

В Германии PMI в производственном секторе незначительно увеличился с 44,3 пункта до 45 пунктов, однако 6-й месяц подряд остается ниже критического уровня 50 пунктов, повторяя ситуацию 2012 года.

Во Франции показатель увеличился с 50,6 пункта месяцем ранее до 51,9 пункта, что стало самым быстрым ростом за последние 9 месяцев. Рост индекса стал возможен благодаря увеличению числа промышленных заказов и расширению производства.

Ухудшение условий в секторе вызвано стагнацией в автомобильной промышленности – ключевой отрасли немецкой экономики, а также слабым внешним спросом и уменьшением выпуска промежуточных товаров и средств производства.

Производственный PMI в еврозоне в июне 5-й месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что связано с сокращением объемов производства и слабым внутренним и внешним спросом на промышленные товары.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Индексы свидетельствуют о продолжающемся замедлении производственного сектора в странах еврозоны во главе с Германией, которая всегда была и считалась локомотивом экономики Европы.

Всемирный банк, ЕЦБ, Бундесбанк, Промышленная палата Германии и другие институты снижают прогнозы по темпам роста немецкой экономики в 2019 году и высказывают опасения, что это может перейти в долговременную рецессию.

Еврокомиссия полагает, что в текущем году темпы роста ВВП еврозоны составят 1,2% годовых после 1,9% по итогам прошлого года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.