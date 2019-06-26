Киевстар призывают поделиться частотами, чтобы покрыть всю страну 4G

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи, рекомендовала компаниям “Киевстар” и “Интертелеком” в ближайший месяц подать заявление об уменьшении их частот в диапазоне 800-900 МГц.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

НКРСИ планирует перераспределить эти частоты и запустить в этих диапазонах 4G-связь.

Остальные операторы, которые имеют частоты в низких диапазонах, должны в течение месяца подать в НКРСИ заявления о досрочном внедрении новой радиотехнологии в этой полосе.

Согласно сообщению, основным критерием для определения того, сколько должен получить частот каждый из операторов, станет количество абонентов у каждого из них, задействованный ими номерной ресурс, а также процентное соотношение радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, которым пользуются операторы телекоммуникаций в странах Европы.