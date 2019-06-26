Компания Новинского вложит свыше $1 млн в модернизацию Херсонской верфи

Компания Smart Maritime Group, входящая в Смарт-Холдинг бизнесмена и политика Вадима Новинского, внедряет на Херсонской верфи инвестиционную программу модернизации производства. На установку нового оборудования будет потрачено более 30 млн гривен, сообщает ЦТС.

В первую очередь программа предусматривает приобретение машины порезки металла компании ECKERT (Польша), которая будет установлена вместо одной из газовых OmniMat 70−80-х годов выпуска.

Еще одним пунктом инвестпрограммы будет приобретение нового сварочного оборудования. Также на верфи заменят компрессоры, капитально отремонтируют крановое оборудование и крыши производственных цехов.

Кроме того, Smart Maritime проведет капитальный ремонт дока, модернизацию цеха порезки металла и приобретение сварочного оборудования на Николаевской судоверфи.