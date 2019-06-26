Компания Новинского вложит свыше $1 млн в модернизацию Херсонской верфи

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Smart Maritime Group, входящая в Смарт-Холдинг бизнесмена и политика Вадима Новинского, внедряет на Херсонской верфи инвестиционную программу модернизации производства. На установку нового оборудования будет потрачено более 30 млн гривен, сообщает ЦТС.
В первую очередь программа предусматривает приобретение машины порезки металла компании ECKERT (Польша), которая будет установлена вместо одной из газовых OmniMat 70−80-х годов выпуска.
Еще одним пунктом инвестпрограммы будет приобретение нового сварочного оборудования. Также на верфи заменят компрессоры, капитально отремонтируют крановое оборудование и крыши производственных цехов.
Кроме того, Smart Maritime проведет капитальный ремонт дока, модернизацию цеха порезки металла и приобретение сварочного оборудования на Николаевской судоверфи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую водуВчера, 13:04 - 1916 6
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливоВчера, 12:32 - 6372 6
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 2013 4
Нафтогаз обжаловал выплату 90% своей прибыли государствуВчера, 15:49 - 700 3
В Минфине сообщили, когда украинцам ждать минималку в 5 тыс. грнВчера, 09:00 - 14344 3
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливоВчера, 12:32 - 6372 6
IKEA запустила сайт для украинских потребителейВчера, 17:00 - 2470
Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евроВчера, 20:26 - 2198
НБУ определил системно важные банки (инфографика)Вчера, 10:03 - 2044 2
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 2013 4
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 539
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4554 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4154
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23701 30
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5870 1