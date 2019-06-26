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Топ-5 рабочих специальностей с самыми высокими зарплатами в Киеве

Топ-5 рабочих специальностей с самыми высокими зарплатами в Киеве

Среди рабочих специальностей самую высокую зарплату в Киеве готовы платить домашнему персоналу — в среднем 19500 грн/месяц, что на 40% больше, чем полгода назад.

Об этом свидетельствуют данные OLX, сообщает пресс-служба компании.

На втором месте в рейтинге находятся строители со средним окладом в размере 18 000 грн. Полгода назад они получали на 3 000 грн меньше, при этом возглавляли рейтинг.

Интересно, что в Киевской области строителям готовы платить больше, чем домашнему персоналу. Если сравнивать зарплаты, то в области заработок строителей ниже на 3% чем в Киеве, а домашнего персонала — на 18%. Такой же большой разрыв и в агросфере — заработок выходит меньше на 17%. Почти столько же, сколько и в столице, в регионе готовы платить представителям в сферах охраны и безопасности, барно-ресторанной, розничной торговли — около 10000 грн.

Десятку рабочих специальностей с самыми высокими зарплатами возглавляют каменщики, в среднем им готовы платить 27500 грн. Также в строительстве хорошо зарабатывают штукатуры и плиточники.

Приблизительно одного уровня оклады у нянь и домработниц, а также маляров, сварщиков и автослесарей — 15000 — 16000 грн.

В рейтинг высоких зарплат среди востребованных рабочих специальностей попали водители с зарплатой около 13500 грн. Это в два раза меньше, чем у каменщиков, но зато таких вакансий в 20 раз больше.

По материалам OLX
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