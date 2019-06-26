Реформа рынка электроэнергии поможет Украине увеличить инвестиции в энергетику - Forbes

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Энергетический рынок Украины был неэффективен и отравлен коррупцией, а это создавало значительные сложности для притока инвестиций, однако с введением 1 июля нового энергорынка ситуация изменится.
Об этом пишет Forbes.
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Как пишет издание, в Украине есть ряд проблем в энергосекторе: инфраструктура стареет, она остро нуждается в обслуживании и обновлении. Система, существовавшая до реформы, не способствовала привлечению инвестиций в страну.
Два года назад украинский парламент принял закон, который предусматривает новую модель рынка электроэнергии, аналогичную той, которая используется странами-членами ЕС. Это позволит интегрировать энергосистему Украины в ENTSO-E и усилить энергетическую безопасность Украины, отмечается в материале.
Отмечается, что реформа рынка электроэнергии поможет увеличить инвестиции в сектор: согласно оценке Украинского института будущего, генерирующие компании смогут привлечь в 11,5 раз больше инвестиций по сравнению со сценарием, если реформа не была бы запущена.
Проведение энергетических реформ и инвестиции также приведут к увеличению экспорта украинских энергоносителей в ЕС. Объем экспорта может вырасти до 25 млрд кВт-ч в 2030 году по сравнению с сегодняшними 5 млрд кВт-ч. Это увеличит доходы от экспорта электроэнергии до 1,5 млрд долларов. Синхронизация с ENTSO-E также усилит конкуренцию на внутреннем рынке электроэнергии и заставит компании бороться за внутренних потребителей, предлагая лучшие цены и качество обслуживания, пишет Forbes.
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