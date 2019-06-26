Инвестиционный климат в Украине ухудшился - ЕБА

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

“По результатам новой волны опроса за первую половину 2019 года индекс составил 2,85 балла из 5-ти возможных и оказался в отрицательной плоскости. Для сравнения, показатель предыдущего периода составлял 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климату страны” , – говорится в сообщении.

Результаты опроса указывают, что:

Количество недовольных инвестиционным климатом составляло 40%, сейчас их количество возросло до 57%;

Процент довольных текущим состоянием также уменьшился, сейчас только 19% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной, а в конце 2018 года таких было 25%.

Среди топ-проблем инвесторы отмечают:

Высокий уровень коррупции (83% респондентов критически недовольны положением дел),

Недоверие к судебной системе – 77%,

Отсутствие земельной реформы и теневую экономику – по 66%.

“Инвесторы ждут политической стабильности и реального прогресса в борьбе с коррупцией, эффективной борьбы с контрабандой и теневой экономикой, судебной и земельной реформы, совершенствования инфраструктуры, снижения административного давления на бизнес, создания условий для повышения заработной платы, прозрачного налогового законодательства, своевременного возмещения НДС, улучшения бизнес-имиджа Украины за рубежом”, – отмечается в материале.

Бизнес выделяет следующие прогнозы: