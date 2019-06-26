Инвестиционный климат в Украине ухудшился - ЕБА

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Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
“По результатам новой волны опроса за первую половину 2019 года индекс составил 2,85 балла из 5-ти возможных и оказался в отрицательной плоскости. Для сравнения, показатель предыдущего периода составлял 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климату страны” , – говорится в сообщении.
Результаты опроса указывают, что:
Среди топ-проблем инвесторы отмечают:
“Инвесторы ждут политической стабильности и реального прогресса в борьбе с коррупцией, эффективной борьбы с контрабандой и теневой экономикой, судебной и земельной реформы, совершенствования инфраструктуры, снижения административного давления на бизнес, создания условий для повышения заработной платы, прозрачного налогового законодательства, своевременного возмещения НДС, улучшения бизнес-имиджа Украины за рубежом”, – отмечается в материале.
Бизнес выделяет следующие прогнозы:
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