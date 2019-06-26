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Инвестиционный климат в Украине ухудшился - ЕБА

Инвестиционный климат в Украине ухудшился - ЕБА

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

“По результатам новой волны опроса за первую половину 2019 года индекс составил 2,85 балла из 5-ти возможных и оказался в отрицательной плоскости. Для сравнения, показатель предыдущего периода составлял 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климату страны” , – говорится в сообщении.

Результаты опроса указывают, что:

  • Количество недовольных инвестиционным климатом составляло 40%, сейчас их количество возросло до 57%;
  • Процент довольных текущим состоянием также уменьшился, сейчас только 19% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной, а в конце 2018 года таких было 25%.

Среди топ-проблем инвесторы отмечают:

  • Высокий уровень коррупции (83% респондентов критически недовольны положением дел),
  • Недоверие к судебной системе – 77%,
  • Отсутствие земельной реформы и теневую экономику – по 66%.

“Инвесторы ждут политической стабильности и реального прогресса в борьбе с коррупцией, эффективной борьбы с контрабандой и теневой экономикой, судебной и земельной реформы, совершенствования инфраструктуры, снижения административного давления на бизнес, создания условий для повышения заработной платы, прозрачного налогового законодательства, своевременного возмещения НДС, улучшения бизнес-имиджа Украины за рубежом”, – отмечается в материале.

Бизнес выделяет следующие прогнозы:

  • 54% руководителей компаний колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие 6 месяцев.
  • 47% считают, что условия работы в их индустрии не претерпят никаких изменений в ближайшие полгода.
  • 35% инвесторов считают, что бизнес-климат в Украине останется неизменным во 2-м полугодии 2019 года,
  • 35% ожидают незначительного улучшения.
По материалам Finance.UA
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