Bitcoin подешевел на 30% за пять дней

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Во вторник, 2 июля, среднерыночный курс Bitcoin опустился до $9 788, после чего незначительно вырос.
Согласно данным CoinMarketCap, первая криптовалюта торгуется на отметке в $10 051, за прошедшие сутки она подешевела на 11%, а за последние пять дней — почти на 30%.
Стоимость монеты снижается после того, как в ночь на 27 июня она установила максимум 2019 года в $13 770.
Объемы торгов Bitcoin с тех пор сократились на 38% — с $45 млрд до $28 млрд. Сегодня общая капитализация рынка цифровых денег вновь опустилась ниже отметки в $300 млрд, на данный момент она составляет $296 млрд. На пике в конце июня она достигала $386 млрд.
Сейчас большинство криптовалют находится в красной зоне. Ethereum за последние 24 часа потерял 7% от цены, XRP — 5%. Сильнее всего за прошедшие сутки пострадала криптовалюта Crypto.com Chain (CRO), она подешевела на 19%, токен Energi — на 18%. Только четыре альткоина из 100 крупнейших по капитализации подорожали за это время — Ren (15%), Revain (12%), V Systems (8%) и Nash Exchange (0,48%).
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