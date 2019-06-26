0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 153 0

Bitcoin подешевел на 30% за пять дней

Bitcoin подешевел на 30% за пять дней

Во вторник, 2 июля, среднерыночный курс Bitcoin опустился до $9 788, после чего незначительно вырос.

Согласно данным CoinMarketCap, первая криптовалюта торгуется на отметке в $10 051, за прошедшие сутки она подешевела на 11%, а за последние пять дней — почти на 30%.

Стоимость монеты снижается после того, как в ночь на 27 июня она установила максимум 2019 года в $13 770.

Объемы торгов Bitcoin с тех пор сократились на 38% — с $45 млрд до $28 млрд. Сегодня общая капитализация рынка цифровых денег вновь опустилась ниже отметки в $300 млрд, на данный момент она составляет $296 млрд. На пике в конце июня она достигала $386 млрд.

Сейчас большинство криптовалют находится в красной зоне. Ethereum за последние 24 часа потерял 7% от цены, XRP — 5%. Сильнее всего за прошедшие сутки пострадала криптовалюта Crypto.com Chain (CRO), она подешевела на 19%, токен Energi — на 18%. Только четыре альткоина из 100 крупнейших по капитализации подорожали за это время — Ren (15%), Revain (12%), V Systems (8%) и Nash Exchange (0,48%).

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.