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Китайские поезда признаны самыми быстрыми в мире: за 3 часа они проезжают 1000 километров

Китайские поезда признаны самыми быстрыми в мире: за 3 часа они проезжают 1000 километров

Самые быстрые поезда Китая проезжают 1021,9 километра за 193 минуты.

О результатах мониторинга в обзоре World Speed ​​Survey сообщает специализированное издание Railway Gazette.

Так, китайские регулярные рейсы издание назвало самыми быстрыми в мире. Таких показателей удалось достичь в том числе из-за недавнего повышения лимита скорости до 350 километров в час.

Отмечают, что Китай значительно «ускорился» за два года: в 2017 наибольшей скоростью его поездов было 283 километра в час. В этом году такая скорость даже не вошла в список ведущих рейсов государства.

Второй самой быстрой железной дорогой названа итальянская благодаря скорости 272,4 километра в час. На третьем месте Франция.

Кроме этих стран обзора, по крайней мере один регулярный рейс со средней скоростью 250 километров в час выполняют поезда Японии, Испании и Тайваня. На седьмом месте Германия, на восьмом – Марокко (впервые в списке), на 13 – Великобритания, на 15 – Саудовская Аравия, на 19 – США.

Между тем средняя скорость украинского самого быстрого поезда составляет 117 километров в час, как сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

По материалам Хмарочос
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