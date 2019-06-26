Китайские поезда признаны самыми быстрыми в мире: за 3 часа они проезжают 1000 километров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Самые быстрые поезда Китая проезжают 1021,9 километра за 193 минуты.
О результатах мониторинга в обзоре World Speed Survey сообщает специализированное издание Railway Gazette.
Так, китайские регулярные рейсы издание назвало самыми быстрыми в мире. Таких показателей удалось достичь в том числе из-за недавнего повышения лимита скорости до 350 километров в час.
Отмечают, что Китай значительно «ускорился» за два года: в 2017 наибольшей скоростью его поездов было 283 километра в час. В этом году такая скорость даже не вошла в список ведущих рейсов государства.
Второй самой быстрой железной дорогой названа итальянская благодаря скорости 272,4 километра в час. На третьем месте Франция.
Кроме этих стран обзора, по крайней мере один регулярный рейс со средней скоростью 250 километров в час выполняют поезда Японии, Испании и Тайваня. На седьмом месте Германия, на восьмом – Марокко (впервые в списке), на 13 – Великобритания, на 15 – Саудовская Аравия, на 19 – США.
Между тем средняя скорость украинского самого быстрого поезда составляет 117 километров в час, как сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую водуВчера, 13:04 - 1613 6
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливоВчера, 12:32 - 5785 6
В школьную реформу уже вложено около 7 миллиардов гривен - ГройсманВчера, 06:18 - 923 4
Нафтогаз обжаловал выплату 90% своей прибыли государствуВчера, 15:49 - 560 3
В Минфине сообщили, когда украинцам ждать минималку в 5 тыс. грнВчера, 09:00 - 12530 3
В Минфине сообщили, когда украинцам ждать минималку в 5 тыс. грнВчера, 09:00 - 12530 3
В Польше работодатели будут вводить планы капитала работника для дополнительной экономии на пенсиюВчера, 09:16 - 5961
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливоВчера, 12:32 - 5785 6
НБУ определил системно важные банки (инфографика)Вчера, 10:03 - 1911 2
IKEA запустила сайт для украинских потребителейВчера, 17:00 - 1879
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 528
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4522 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4134
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23663 30
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5843 1