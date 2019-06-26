Въезд туристов в Венецию станет платным с 2020 года

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С 1 января 2020 года в Венеции введут налог для туристов, которые посещают город в один день.
Ранее анонсировали введение налога в сентябре 2019 года, но его перенесли.
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Размер налога составит от двух с половиной до пяти евро с человека и будет расти до 10 евро. Его будут платить только туристы, которые посещают город один день без аренды ночевки. Эта сумма будет включена в сбор стоимости авиабилетов, общественного транспорта и такси.
Пока туристы, которые приезжают в Венецию на ночь, должны платить городской сбор в размере трех евро. Таким образом городская власть старается поддерживать чистоту города и увеличить городской бюджет, в который поступает свыше 30 миллионов евро ежегодно.
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