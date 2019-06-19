Назвали города, которым прогнозируют овертуризм в ближайшие годы

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал отчет, где перечислены 50 городов, которые наиболее подвержены риску овертуризма в ближайшие 10 лет.
Список возглавил малайзийский Куала-Лумпур. сообщает independent.co.uk.
Авторы отчета спрогнозировали рост туристического наплыва в 2017–2027 годах.
Согласно докладу WTTC, на сектор путешествий и туризма приходится 10,4 % мирового ВВП, однако многим городам еще предстоит научиться разрабатывать планы устойчивого развития. “Чтобы город действительно процветал, а путешествия и туризм развивались устойчивым образом, органы городского управления, инвесторы, законодатели и общественные группы должны понимать, насколько город готов к будущему предполагаемому росту туризма”, – подчеркивается в докладе.
Овертуризм (сверхтуризм) как термин начали использовать для описания негативных последствий туризма, как правило, связанных с перенаселенностью, физической и культурной деградацией, экологическим ущербом и снижением качества жизни резидентов туристических мест назначения.
Топ-10 городов, которые наиболее подвержены риску овертуризма:
1. Куала-Лумпур, Малайзия.
2. Стамбул, Турция.
3. Манила, Филиппины.
4. Джакарта, Индонезия.
5. Каир, Египет.
6. Дели, Индия.
7. Бангкок, Таиланд.
8. Богота, Колумбия.
9. Мумбаи, Индия.
10. Москва, Россия.
11. Хошимин, Вьетнам.
Специалисты оценили местную инфраструктуру, состояние окружающей среды и другие критерии, которые влияют на готовность города принимать все новых и новых гостей.
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