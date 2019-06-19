Назвали города, которым прогнозируют овертуризм в ближайшие годы

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал отчет, где перечислены 50 городов, которые наиболее подвержены риску овертуризма в ближайшие 10 лет.

Список возглавил малайзийский Куала-Лумпур. сообщает independent.co.uk.

Авторы отчета спрогнозировали рост туристического наплыва в 2017–2027 годах.

Согласно докладу WTTC, на сектор путешествий и туризма приходится 10,4 % мирового ВВП, однако многим городам еще предстоит научиться разрабатывать планы устойчивого развития. “Чтобы город действительно процветал, а путешествия и туризм развивались устойчивым образом, органы городского управления, инвесторы, законодатели и общественные группы должны понимать, насколько город готов к будущему предполагаемому росту туризма”, – подчеркивается в докладе.

Овертуризм (сверхтуризм) как термин начали использовать для описания негативных последствий туризма, как правило, связанных с перенаселенностью, физической и культурной деградацией, экологическим ущербом и снижением качества жизни резидентов туристических мест назначения.

Топ-10 городов, которые наиболее подвержены риску овертуризма:

1. Куала-Лумпур, Малайзия.

2. Стамбул, Турция.

3. Манила, Филиппины.

4. Джакарта, Индонезия.

5. Каир, Египет.

6. Дели, Индия.

7. Бангкок, Таиланд.

8. Богота, Колумбия.

9. Мумбаи, Индия.

10. Москва, Россия.

11. Хошимин, Вьетнам.

Специалисты оценили местную инфраструктуру, состояние окружающей среды и другие критерии, которые влияют на готовность города принимать все новых и новых гостей.