0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 259 0

Назвали города, которым прогнозируют овертуризм в ближайшие годы

Назвали города, которым прогнозируют овертуризм в ближайшие годы

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал отчет, где перечислены 50 городов, которые наиболее подвержены риску овертуризма в ближайшие 10 лет.

Список возглавил малайзийский Куала-Лумпур. сообщает independent.co.uk.

Авторы отчета спрогнозировали рост туристического наплыва в 2017–2027 годах.

Согласно докладу WTTC, на сектор путешествий и туризма приходится 10,4 % мирового ВВП, однако многим городам еще предстоит научиться разрабатывать планы устойчивого развития. “Чтобы город действительно процветал, а путешествия и туризм развивались устойчивым образом, органы городского управления, инвесторы, законодатели и общественные группы должны понимать, насколько город готов к будущему предполагаемому росту туризма”, – подчеркивается в докладе.

Овертуризм (сверхтуризм) как термин начали использовать для описания негативных последствий туризма, как правило, связанных с перенаселенностью, физической и культурной деградацией, экологическим ущербом и снижением качества жизни резидентов туристических мест назначения.

Топ-10 городов, которые наиболее подвержены риску овертуризма:

1.    Куала-Лумпур, Малайзия. 
2.    Стамбул, Турция. 
3.    Манила, Филиппины. 
4.    Джакарта, Индонезия. 
5.    Каир, Египет.
6.    Дели, Индия.
7.    Бангкок, Таиланд.
8.    Богота, Колумбия. 
9.    Мумбаи, Индия. 
10.  Москва, Россия.
11.  Хошимин, Вьетнам.

Специалисты оценили местную инфраструктуру, состояние окружающей среды и другие критерии, которые влияют на готовность города принимать все новых и новых гостей.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.