Созданы очки с автоматическим фокусом

С возрастом хрусталик глаза теряет эластичность, что мешает фокусироваться на близлежащих объектах. Этот дефект, известный как пресбиопия, можно исправить с помощью очков для чтения, однако многим пациентам приходится использовать прогрессивные линзы или идти на операционное вмешательство.

Исследователи из Стэнфордского университета разработали прототип умных очков с автофокальными линзами, которые помогают пациентам с пресбиопией лучше, чем традиционные подходы. По принципу работы эти наполненные жидкостью линзы напоминают настоящий хрусталик. При необходимости они меняют форму, утолщаясь или утончаясь. В очки также встроены датчики слежения за глазами, которые определяют объект, на который смотрит человек, и точное расстояние до него.

И автофокальные линзы, и система отслеживания взгляда — не новые изобретения, однако членам команды удалось разработать программное обеспечение, которое объединило эти технологии в едином устройстве. «Умные» очки используют информацию о движении глаз и поддерживают постоянный и идеальный фокус.