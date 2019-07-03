Пограничники назвали популярные курорты среди украинских туристов

В Украине значительно возрастает спрос на путешествия в страны Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“Туристические фирмы в один голос заявляют, что спрос на заграничный отдых стремительно растет. Уже несколько лет подряд количество украинских туристов, которые отдают предпочтение иностранным курортам, только растет. И это не случайность, ведь положительную роль в этом процессе сыграли безвизовый режим, устойчивый курс гривны и благоприятные цены на бюджетные авиарейсы”, – говорится в сообщении.

В период отпусков пассажирский и транспортный потоки увеличиваются как правило на 15-20%, что уже доказано первой декадой июня этого года.

“В Украине значительно возрастает спрос на путешествия в страны Европейского Союза. Это связано в первую очередь с увеличением в стране лоу-кост-авиакомпаний, в частности Ryanair и Wizz Air”, – сообщает старший офицер штаба Западного регионального управления Василий Витровчак.

В основном путешественники выбирают такие страны как Германия, Польша, Великобритания и Дания.

Что касается иностранных курортов, то немалой популярностью среди украинцев пользуются Турция, Египет, Греция, Болгария и Испания.