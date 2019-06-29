Украина опустилась в рейтинге паспортов на четыре позиции

В третьем квартале 2019 года Украина заняла 44 место в индексе паспортов компании Henley & Partners, разделив его с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время украинцы могут посещать без визы 126 стран.

В предыдущем квартале показатель Украины был выше — 40 место и 128 стран с безвизовым посещением. За последние месяцы Джибути (государство в восточной Африке) и Бенин (государство в Западной Африке) изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, электронную визу — нет).

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Если проанализировать показатели Украины за последние 10 лет, то виден существенный прогресс. В 2009 году украинцы могли посещать без визы всего 50 стран мира, 5 лет назад — 79 стран.

Первое место в индексе паспортов компании Henley & Partners по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

«Изменения в первых строчках индекса вызваны в основном смягчением визовой политики Пакистана. В надежде привлечь туристов и стимулировать экономику Пакистан теперь предлагает визу по прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию, Мальту. Интересно, что это упрощение не распространяется ни на США, ни на Великобританию», — сказано в сообщении компании Henley & Partners. Обе страны находятся на 6 месте (183 стран) — это самая низкая позиция, которую они занимали с 2010 года.

Афганистан находится на последнем 109 месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.