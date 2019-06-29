Инвесторы вложат $430 миллионов в разведку нефтегазовых недр Украины

Нефтегазовые компании, победившие в конкурсах на заключение соглашений по разделу продукции, в течение 5 лет инвестируют более 430 млн долларов в разведку нефтегазовых недр.
Об этом написал в Facebook исполнительный директор Ассоциации газодобывающих предприятий Роман Опимах.
“Самый масштабный в истории Украины конкурс по предоставлению в пользование нефтегазоносных недр состоялся, победители справедливо установлены – приняты рекомендации правительственной комиссии”, – написал Опимах.
По его словам, победителями были выбраны 7 предприятий: АО “Укргаздобыча” – по двум лотам (Бузовская, Берестянская площади), также лучшими были признаны еще две ее совместные заявки с канадской Vermilion Energy (Балаклейская, Иванковская площади), американская Aspect Energy выиграла конкурс по Варвинскому участку, четыре известных отечественных газодобытчика Гео Альянс, Укрнефтебурение, ДТЭК и Захиднадрасервис одержали победы в конкурсах по Софиевскому, Русановскому, Зинковскому и Угневскому участкам соответственно.
“С момента заключения соглашения с правительством, нефтегазовые компании обязуются в течение 5 лет инвестировать более 430 млн долларов в проведение сейсмических работ (в частности, 3D на площади 3,7 тыс. кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа”, – рассказал Опимах.
Он пояснил, что, кроме уплаты ресурсной ренты (которая составляет 1,25 и 2% для газа и жидких углеводородов, соответственно), компании также будут передавать часть добытой продукции в пользу государства.
“Так, доля компенсационной продукции для покрытия понесенных расходов инвестором составит 64-70%, а доля государства в оставшейся прибыльной продукции колеблется от 12% до 35% и почти всех случаев, будет увеличиваться в пользу госбюджета, когда проект будет достигать точек окупаемости (R-factor)”, – отметил Опимах.
Он добавил, что у правительства есть до двух месяцев для рассмотрения рекомендаций межведомственной комиссии и утверждения победителей конкурсов. Когда это произойдет, начнется этап составления и согласования самого соглашения с государством и местной общиной, на что предусмотрен срок до одного года.
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