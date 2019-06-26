С начала года гривна существенно укрепилась

За июнь официальный курс гривны к доллару укрепился на 2,5%, с начала года – на 5,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
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Так, по итогам первого месяца лета украинская валюта выросла до 26,18 грн/долл.
Относительно евро за июнь гривна укрепилась на 0,6% – до 29,76 грн/евро, с начала года – на 1,1%.
Также в НБУ сообщают, что за июнь Нацбанк пополнил международные резервы путем приобретения валюты на межбанке на 322,3 миллиона долларов.
Так, в первую неделю июня Нацбанк купил 102,7 миллиона долларов, во вторую – 135,1 миллиона долларов, в третью – 40,5 миллиона долларов, в четвертую – 44 миллиона долларов.
В течение месяца регулятор не продавал валюту.
Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,408 миллиарда долларов, или в семь раз.
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