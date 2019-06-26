Ликвидатор ВТБ банка отсудил имущество "Донецкого металлопрокатного завода"

18 июня Хозсуд Донецкой области удовлетворил иск ликвидатора ВТБ Банка в деле №905/1159/16 и в счет частичного погашения задолженности ООО “Электросталь” (по кредитному договору №70 от 23.12.2010 почти на 770 млн грн) решил обратить взыскание на предмет ипотеки – имущество, принадлежащее ОАО “Донецкий металлопрокатный завод”, а именно здания с хозяйственными сооружениями, которые находятся по адресу г. Донецк, ул. Новороссийская, 13 общей площадью 50 499,3 кв.м (в т.ч. здания прокатного цеха, трубного цеха) путем продажи с публичных торгов (“по цене продажи на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности при осуществлении исполнительного производства»).
Согласно судебным материалам, в ипотечном договоре по договоренности сторон предмет ипотеки был оценен в сумму 19,5 млн долл.
Кроме того, 18 июня Хозсуд Донецкой области удовлетворил иск ликвидатора ВТБ Банка в деле №905/1200/16 и в счет частичного погашения задолженности ООО «Электросталь» по упомянутому кредитному договору решил обратить взыскание на предметы залога, также принадлежащие ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” (речь идет в т.ч. о линии электропередач, водопроводы т.д.).
Согласно судебному решению, предмет залога должен быть реализован с публичных торгов по начальной цене в сумме 17,5 млн грн.
26.02.2019 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 12.12.2018 (в деле №910/16157/14), которым частично был удовлетворен иск ликвидатора ВТБ Банка и взыскано почти 25 млн долл задолженности с ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” и ООО “Авентин” как поручителей ООО “Электросталь” по кредитному договору №70 от 23.12.2010.
Согласно судебным материалам, ОАО “Донецкий металлопрокатный завод” неоднократно обращался в суд со встречными исковыми заявлениями в Дельта Банк и ООО «Электросталь» о признании недействительным кредитного договора №2005-110 от 27.04.2005.
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