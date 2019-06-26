Новым членом правления ПриватБанка стал Марюс Качмарек

Новым членом правления ПриватБанка по операционным вопросам стал Марюс Качмарек (Mariusz Kaczmarek), который до назначения в крупнейший украинский банк был главным операционным директором польского банка Eurobank SA, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщили в банке, новый член правления по операционным вопросам назначен на срок три года и приступил к исполнению своих обязанностей сегодня, 1 июля 2019 года.

Решение о назначении Марюса Качмарека членом правления ПриватБанка было утверждено Наблюдательным советом банка по результатам открытого конкурса. Марюс Качмарек имеет большой опыт руководства в финансовой и банковской сферах на позициях главного операционного директора польского Eurobank SA, председателя правления CompFort Meridian Polska SA, а также исполнительного директора EY (Ernst & Young) Polska.