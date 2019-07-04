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Цены на крупы: назван лидер подорожания

Цены на крупы: назван лидер подорожания

С начала года пшено подорожало на невероятные 45%, но последний месяц большинство круп дешевело. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Как менялись цены на крупы с начала года:

Пшено: декабрь-2018 – 23,9 грн, апрель – 32,5 грн, май – 34,7 грн.

Ячневая крупа: 11,8 грн, 12,7 грн и 12,6 грн соответственно.

Гречка: 16,3 грн, 16,7 грн и 16,5 грн соответственно.

Рис: 23,8 грн, 23,1 грн и 22,8 грн соответственно.

Манка: в декабре – 13,8 грн, в апреле и мае – по 14,4 грн.

По материалам Finance.UA
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