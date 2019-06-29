YouTube установит "умный" фильтр на нежелательный контент

YouTube добавил новую функцию, которая позволяет навсегда скрыть определенный контент.
Чтобы скрыть контент, необходимо забанить конкретный канал, а дальше все сделают нейросети. Например, если в вашей ленте каким-либо образом завелись фиферы или непонятные часовые влоги, вы имеете право удалить их из своих рекомендаций.
«Мы стараемся предлагать видео, которые вам понравятся, но мы не всесильны», – сообщается в блоге YouTube.
Чтобы отсеять группу ненавистных тематических рекомендаций, нужно нажать на трехточечную кнопку рядом с превью видео и выбрать пункт «Не рекомендовать этот канал». В дальнейшем YouTube не только перестанет подсовывать конкретный канал, но и все релевантные ему видео. Чтобы вернуть видео в рекомендации или ленту, нужно будет подписаться на забаненный ранее канал.
Пока функция доступна на Android-версии программы, но скоро появится на рабочем столе и iOS.
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