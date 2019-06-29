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YouTube установит "умный" фильтр на нежелательный контент

YouTube установит "умный" фильтр на нежелательный контент

YouTube добавил новую функцию, которая позволяет навсегда скрыть определенный контент.

Чтобы скрыть контент, необходимо забанить конкретный канал, а дальше все сделают нейросети. Например, если в вашей ленте каким-либо образом завелись фиферы или непонятные часовые влоги, вы имеете право удалить их из своих рекомендаций.

«Мы стараемся предлагать видео, которые вам понравятся, но мы не всесильны», – сообщается в блоге YouTube.

Чтобы отсеять группу ненавистных тематических рекомендаций, нужно нажать на трехточечную кнопку рядом с превью видео и выбрать пункт «Не рекомендовать этот канал». В дальнейшем YouTube не только перестанет подсовывать конкретный канал, но и все релевантные ему видео. Чтобы вернуть видео в рекомендации или ленту, нужно будет подписаться на забаненный ранее канал.

Пока функция доступна на Android-версии программы, но скоро появится на рабочем столе и iOS.

По материалам УКРИНФОРМ
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